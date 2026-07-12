/અમદાવાદમાં ફરી ખાદ્ય પદાર્થોની સુરક્ષા સામે સવાલ: ઘોડાસરની લોકપ્રિય ભાજીપાઉની લારી પરથી નીકળી જીવાત

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ખાણી-પીણીના શોખીનો માટે ફરી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરના ઘોડાસર વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી 'મુરલીધર ભાજીપાઉ'ની લારી પરથી ખરીદવામાં આવેલી ભાજીપાઉની ડિશમાંથી જીવાત નીકળતા ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. ગ્રાહકને થયેલો આ કડવો અનુભવ હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
શું બની છે સમગ્ર ઘટના?
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઘોડાસર વિસ્તારમાં આવેલા મુરલીધર ભાજીપાઉ ખાતે એક ગ્રાહક ભાજીપાઉની મજા માણવા પહોંચ્યા હતા. ગ્રાહકે મંગાવેલી ભાજીપાઉની ડિશ જ્યારે તેમની પાસે આવી અને તેમણે ખાવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તેમાં જીવાત જોવા મળી હતી. ખાદ્ય પદાર્થમાં જીવાત જોઈને ગ્રાહક ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને તેમણે તરત જ આ અંગે દુકાનદારને જાણ કરી હતી. આ ઘટના બાદ ગ્રાહકે જ્યારે દુકાનદાર પાસે ફરિયાદ કરી, ત્યારે દુકાનદારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને માફી માંગવાને બદલે ઉદ્ધત વર્તન કર્યું હતું.
AMC ફૂડ વિભાગમાં ફરિયાદ
મળતી માહિતી મુજબ, દુકાનદારે ગ્રાહક સાથે દાદાગીરી કરી હતી અને પોતાની ભૂલ કબૂલવાનો સાફ ઇનકાર કરી દીધો હતો. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં સમગ્ર સ્થિતિ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં થતા જોઈને ગ્રાહકે આ મામલે મૌન સેવવાને બદલે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ગ્રાહકે આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના ફૂડ વિભાગમાં લેખિતમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર આ દુકાનદાર સામે કેવા પ્રકારના પગલાં લે છે.
તંત્રની કામગીરી પર ઉઠતા સવાલ
અમદાવાદમાં અવારનવાર હોટલો અને ખાણી-પીણીના સ્થળોએથી જીવાત કે અખાદ્ય વસ્તુઓ નીકળવાના કિસ્સાઓ સામે આવતા રહે છે. વારંવારની તપાસ છતાં આવા કિસ્સાઓ અટકવાનું નામ નથી લેતા, જે સામાન્ય નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઉભું કરી રહ્યા છે. લોકો હવે AMCના ફૂડ વિભાગ દ્વારા વધુ કડક તપાસ અને દંડનાત્મક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે.