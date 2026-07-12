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અમદાવાદમાં ફરી ખાદ્ય પદાર્થોની સુરક્ષા સામે સવાલ: ઘોડાસરની લોકપ્રિય ભાજીપાઉની લારી પરથી નીકળી જીવાત

Ahmedabad News: અમદાવાદના ઘોડાસર વિસ્તારમાં આવેલી 'મુરલીધર પાઉભાજી' પર એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક ગ્રાહકે મંગાવેલી પાઉભાજીની ડિશમાંથી જીવાત નીકળતા ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. ગ્રાહકે જ્યારે પાઉભાજીમાં જીવાત હોવાની રજૂઆત કરી, ત્યારે દુકાનદારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે ઉદ્ધત વર્તન કરી ગ્રાહક સાથે દાદાગીરી કરી હતી. ખાણી-પીણીની આવી બેદરકારી અને વેપારીના આ પ્રકારના વર્તનથી રોષે ભરાયેલા ગ્રાહકે તાત્કાલિક AMC ના ફૂડ વિભાગમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:47 AM IST
અમદાવાદમાં ફરી ખાદ્ય પદાર્થોની સુરક્ષા સામે સવાલ: ઘોડાસરની લોકપ્રિય ભાજીપાઉની લારી પરથી નીકળી જીવાત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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