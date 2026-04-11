ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

મેન્ડેટ ન મળતા ફોર્મ ભરવા આવેલા તસ્લીમ તિર્મિઝીનો પિત્તો છટક્યો; હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામાનો આવ્યો અંત

Local Body Elections 2026 : અમદાવાદના બહેરામપુરા વોર્ડમાં આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસમાં મોટો વિસ્ફોટ જોવા મળ્યો છે. બોગસ ખેડૂત પોથી કૌભાંડમાં જેલમાં બંધ પૂર્વ કોર્પોરેટર તસ્લીમ તિર્મિઝીને પક્ષે મેન્ડેટ ન આપતા રાજકારણ ગરમાયું છે. જેલમાંથી પોલીસ જાપ્તા સાથે ફોર્મ ભરવા આવેલા તિર્મિઝીએ પોતાની જ પાર્ટીના ધારાસભ્ય સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. જોકે, તમામ અટકળોનો અંત આવતા કોંગ્રેસે તેના ચાર સત્તાવાર ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી દીધા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:40 PM IST
  • બહેરામપુરા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ 
  • પૂર્વ કોર્પોરેટર તસ્લીમ તિર્મિઝીનું પત્તું કપાયું
  • કોંગ્રેસે મેન્ડેટ ન આપતા ખાલી હાથે પરત ફર્યા
  • કોંગ્રેસના ચાર સત્તાવાર ઉમેદવારોએ મેન્ડેટ સાથે ફોર્મ ભર્યા

Local Body Elections 2026 : અમદાવાદના કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર તસ્લીમ તિર્મિઝી ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. ચૂંટણી લડવા માટે ઉત્સુક તસ્લીમ તિર્મિઝી અત્યારે જમીન કૌભાંડના કેસમાં ખેડા એલસીબીના સકંજામાં છે, તેમ છતાં તેઓ ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છે. કોર્ટે તેમને પોલીસ જાપ્તા સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.

અમદાવાદનો બહેરામપુરા વોર્ડ આજે રાજકીય અખાડો બન્યો હતો. બોગસ ખેડૂત પોથી બનાવી જમીન પચાવી પાડવાના આક્ષેપ હેઠળ LCB પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા તસ્લીમ તિર્મિઝી આજે નડિયાદ જેલથી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અમદાવાદ ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા. સવારથી એવી ચર્ચાઓ હતી કે કોંગ્રેસ તેમને ફરી ટિકિટ આપશે, પરંતુ અંતિમ ઘડીએ તેમનું પત્તું કપાઈ ગયું છે.

મેન્ડેટ ન મળતા જ તસ્લીમ તિર્મિઝીનો પિત્તો છટક્યો હતો અને તેમણે સીધો જ કોંગ્રેસના સ્થાનિક ધારાસભ્ય પર મોરચો માંડ્યો હતો. તિર્મિઝીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ધારાસભ્યના ગંદા રાજકારણ અને પક્ષમાં ચાલતા અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, બીજી તરફ કોંગ્રેસના સત્તાવાર ઉમેદવાર કમરુદ્દીન પઠાણે આ તમામ આક્ષેપોને પાયાવિહોણા ગણાવી ફગાવી દીધા છે.

બહેરામપુરા વોર્ડમાં કોંગ્રેસના મેન્ડેટ પર ફોર્મ ભરનાર ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો કમરૂદ્દીન પઠાણ, ઝરીના બીબી, હબીબ શેખ અને દીનાબેન પરમારનો સમાવેશ થાય છે. તસ્લીમ તિર્મિઝી ફોર્મ ભર્યા વિના જ પોલીસ જાપ્તા સાથે નડિયાદ જેલ પરત ફર્યા છે. એક તરફ જેલના સળિયા પાછળ રહેલા નેતાને ટિકિટ ન આપીને કોંગ્રેસે વિવાદ ખાળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તો બીજી તરફ પક્ષની અંદરનો આ અસંતોષ આગામી ચૂંટણીમાં કેવા પરિણામો લાવશે તે જોવું રહ્યું.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Taslim Tirmizi Arrest Newsખેડા જમીન કૌભાંડKheda LCB Land Fraudબોગસ ખેડૂત કેસ

