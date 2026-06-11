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ગુજરાતના પૂર્વ DGP એ. કે. ભાર્ગવનું 80 વર્ષની વયે નિધન, ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાય

Gandhinagar News: ગુજરાતના પૂર્વ ડીજીપી એ કે ભાર્ગવ નું દુઃખદ અવસાન. 1970 ની બેચના આઈપીએસ અધિકારી અરુણકુમાર ભાર્ગવ. આજે તેમની ગાંધીનગરમાં અંતિમ ક્રિયા કરાઈ. ગોધરા કાંડ બાદના તોફાનો વખતે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. એ કે ભાર્ગવ લાંબા સમયથી કિડનીની બીમારીથી પીડાતા હતા. 80 વર્ષની વયે તેમનું સુખદ અવસાન થયું. સંપૂર્ણ પોલીસ સન્માન અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અંતિમ ક્રિયા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 11, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:31 AM IST
ગુજરાતના પૂર્વ DGP એ. કે. ભાર્ગવનું 80 વર્ષની વયે નિધન, ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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