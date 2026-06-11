/ગુજરાતના પૂર્વ DGP એ. કે. ભાર્ગવનું 80 વર્ષની વયે નિધન, ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાય

Gandhinagar News: ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાંથી એક અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના પૂર્વ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (DGP) અને 1970ની બેચના અત્યંત બાહોશ આઈપીએસ (IPS) અધિકારી અરુણકુમાર ભાર્ગવ (એ. કે. ભાર્ગવ)નું 80 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. આજે પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે સંપૂર્ણ પોલીસ સન્માન અને 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' સાથે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
લાંબા સમયની બીમારી બાદ લીધા અંતિમ શ્વાસ
મળતી માહિતી મુજબ, પૂર્વ DGP એ. કે. ભાર્ગવ છેલ્લા ઘણા સમયથી કિડનીની ગંભીર બીમારીથી પીડાતા હતા. તેઓ સારવાર હેઠળ હતા, પરંતુ આખરે 80 વર્ષની ઉંમરે તેમણે ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું. તેમના નિધનના સમાચારથી ગુજરાત પોલીસ બેડા સહિત વહીવટી તંત્રમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
Deeply saddened by the demise of Sri A K Bhargava, IPS(Retd). His contribution as DGP Gujarat and many other responsibilities which he had successfully handled shall always be remembered. May his family and friends get strength to bear this loss. Om Shanti. pic.twitter.com/nttTGcDpXH
— Vikas Sahay, IPS (Retd) (@VikasSahayIPS) June 9, 2026
ગોધરા કાંડ વખતના તોફાનોમાં ભજવી હતી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
અરુણકુમાર ભાર્ગવ ૧૯૭૦ની બેચના આઈપીએસ અધિકારી હતા અને તેમની ગણના એક શિસ્તબદ્ધ અને નીડર ઓફિસર તરીકે થતી હતી. વર્ષ ૨૦૦૨માં થયેલા ગોધરા કાંડ અને ત્યારબાદ રાજ્યમાં ફાટી નીકળેલા કોમી તોફાનો દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુધારવામાં તેમણે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય ભૂમિકા ભજવી હતી. પડકારજનક સમયમાં શાંતિ જાળવવા માટે લીધેલા નિર્ણયોને કારણે તેઓ હંમેશા યાદ રહેશે.
ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અંતિમ સંસ્કાર
આજે ગાંધીનગર ખાતે સ્વ. એ. કે. ભાર્ગવની અંતિમ ક્રિયા વિધિપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત પોલીસ દ્વારા તેમના સર્વોચ્ચ સેવાભાવ અને યોગદાનને માન આપતા તેમને સંપૂર્ણ પોલીસ સન્માન અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. અંતિમયાત્રા અને અંતિમ સંસ્કારમાં પોલીસ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, નિવૃત્ત સાથીદારો અને સગા-સંબંધીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભીની આંખે આ શૂરવીર અધિકારીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી.
ગુજરાત પોલીસમાં મોટી ખોટ
એ. કે. ભાર્ગવનું નિધન એ ગુજરાતના પોલીસ વિભાગ માટે એક મોટી ખોટ છે. એક કુશળ પ્રશાસક અને માર્ગદર્શક તરીકે તેમનું યોગદાન આવનારી પેઢીના પોલીસ અધિકારીઓ માટે હંમેશા પ્રેરણારૂપ રહેશે.