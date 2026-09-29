/ગુજરાતની રાજનીતિને લઈને મોટા સમાચાર; શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં કરી શકે છે વાપસી! રણદીપ સુરજેવાલા સંપર્કમાં...

Gujarat Politics News: ગુજરાતના રાજકારણમાં એક મોટો ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. Z 24 KALAKને સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા ટૂંક સમયમાં જ કોંગ્રેસમાં ઘરવાપસી કરી શકે છે. આગામી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મતદાન પહેલા જ તેમની આ વાપસી થઈ શકે છે અને તેમને કોર્પોરેશનની ચૂંટણી માટે મહત્ત્વની જવાબદારી સોંપાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. માત્ર કોર્પોરેશન જ નહીં, પરંતુ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પણ તેમને કોઈ મોટી જવાબદારી આપવામાં આવી શકે છે. આ સંદર્ભે કોંગ્રેસના પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલા સતત શંકરસિંહ વાઘેલાના સંપર્કમાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
ગાંધીનગર મનપા અને 2027 વિધાનસભા માટે રણનીતિ ધડાશે
સૂત્રોનું માનવું છે કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ શંકરસિંહ વાઘેલાને ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જીતાડવાની મહત્વની જવાબદારી સોંપી શકે છે. માત્ર સ્થાનિક ચૂંટણી જ નહીં, પરંતુ આગામી 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પણ કોંગ્રેસ પોતાની રણનીતિ મજબૂત કરી રહી છે, જેમાં ‘બાપુ’ (શંકરસિંહ વાઘેલા)ની ભૂમિકા ખૂબ જ નિર્ણાયક બની રહેશે.
કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલા શંકરસિંહ વાઘેલાના સંપર્કમાં
કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલા પોતે શંકરસિંહ વાઘેલાના સતત સંપર્કમાં છે. શંકરસિંહ વાઘેલાનો બહોળો રાજકીય અનુભવ અને રાજ્યભરમાં તેમનું જનસમર્થન કોંગ્રેસને ફરી બેઠી કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.