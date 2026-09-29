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ગુજરાતની રાજનીતિને લઈને મોટા સમાચાર; શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં કરી શકે છે વાપસી! રણદીપ સુરજેવાલા સંપર્કમાં...

Gujarat Politics News: ગુજરાતના રાજકારણમાં ચૂંટણી પહેલા એક ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કદાવર નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા ફરી એકવાર કોંગ્રેસમાં વાપસી કરે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની એટલે કે ગાંધીનગર કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ પહેલા જ વાઘેલા વિધિવત રીતે કોંગ્રેસનો હાથ પકડી શકે છે. જો આ વાપસી થાય છે તો આગામી સમયમાં ગુજરાતના રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:54 AM IST
ગુજરાતની રાજનીતિને લઈને મોટા સમાચાર; શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં કરી શકે છે વાપસી! રણદીપ સુરજેવાલા સંપર્કમાં...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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