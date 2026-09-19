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નિવૃત્ત જજની તપાસ વચ્ચે નવો ધડાકો; ગુજરાત યુનિ.ના પૂર્વ કુલપતિના અંગત ખરીદીના વિદેશી બિલ સામે આવતા ખળભળાટ

Ahmedabad News: ગુજરાત યુનિવર્સિટી ફરી એકવાર વિવાદના ઘેરાવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ દ્વારા પોતાના વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન કરવામાં આવેલી સંપૂર્ણપણે અંગત ખરીદીના બિલ યુનિવર્સિટીમાં પાસ કરાવવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યા હોવાનો સનસનાટીભર્યો ખુલાસો થયો છે. આ મામલે તમામ પુરાવા અને બિલ સામે આવતા શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:30 AM IST
નિવૃત્ત જજની તપાસ વચ્ચે નવો ધડાકો; ગુજરાત યુનિ.ના પૂર્વ કુલપતિના અંગત ખરીદીના વિદેશી બિલ સામે આવતા ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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