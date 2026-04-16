"ખાડિયાને પાકિસ્તાન નહીં બનવા દઈએ, કોંગ્રેસ ઉમેદવારના તાર દાઉદ-ISI સાથે", ખાડિયામાં ભૂષણ ભટ્ટનો હુંકાર
Ahmedabad Corporation Election: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પાકિસ્તાનની 'એન્ટ્રી' થઈ ગઈ છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટે ફરી એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના ખાડિયાના પૂર્વ MLA પોતાની વાત પર અડગ. હું કાલેય અડગ હતો મારી વાત પર, આજે પણ અડગ જ છું.
Trending Photos
Ahmedabad News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય પુરો થતાં ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે, હવે ત્રણેય પાર્ટીઓના નેતાઓ આક્ષેપ પ્રતિઆક્ષેપ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદના ખાડિયામાં પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટે ફરી એકવાર એક નિવેદનથી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ભૂષણ ભટ્ટે પોતાના આક્રમક તેવર સાથે અગાઉ આપેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદન પર પીછેહઠ કરવાને બદલે તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે તેઓ પોતાની વાત પર અડગ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે.
"ગઈકાલે પણ અડગ હતો અને આજે પણ છું"
પોતાના નિવેદન પર સ્પષ્ટતા કરતા ભૂષણ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "હું કાલે પણ મારી વાત પર અડગ હતો, આજે પણ અડગ છું અને આવતીકાલે પણ અડગ જ રહીશ." તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ખાડિયાની અસ્મિતા અને સુરક્ષા સામે તેઓ કોઈ બાંધછોડ કરવા તૈયાર નથી.
ભૂષણ ભટ્ટના કોંગ્રેસ પર ગંભીર આક્ષેપ
ખાડિયામાં પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટે ગઈકાલે ફરી ચૂંટણી સભામાં આ નિવેદન આપ્યું છે. ભૂષણ ભટ્ટે આ વખતે માત્ર નિવેદન જ નથી આપ્યું, પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર અત્યંત ગંભીર આરોપો પણ લગાવ્યા છે. જેના કારણે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ભૂષણ ભટ્ટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર સીધો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના સીધો સંપર્ક અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમ સાથે છે. એટલું જ નહીં, તેમણે એવું જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI સાથે પણ કનેક્શન ધરાવે છે.
ભૂષણ ભટ્ટે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનતું અટકાવવાનું છે. મતદારો બધું સમજે છે અને જાણે પણ છે. મારો સંકલ્પ ખાડિયાની રક્ષા કરવાનો છે. ખાડિયા જેવો ઐતિહાસિક વિસ્તાર જો ખોટા હાથોમાં જશે, તો તેની સ્થિતિ પાકિસ્તાન જેવી થઈ શકે છે, જે તેઓ કદાપિ થવા દેશે નહીં.
મતદારો પર વિશ્વાસ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભૂષણ ભટ્ટે અગાઉ પણ એક સભામાં જાહેર મંચ પરથી નિવેદન આપ્યું હતું કે, "ખાડિયાને પાકિસ્તાન નહીં બનવા દઈએ. આ નિવેદન બાદ રાજકીય આલમમાં હોબાળો મચી ગયો હતો અને વિપક્ષોએ તેમના પર આરોપ લગાવ્યા હતા. જોકે, ભૂષણ ભટ્ટ અત્યારે પણ એ જ વાત પર કાયમ છે કે ખાડિયાના અસ્તિત્વને બચાવવા માટે આ લડાઈ અનિવાર્ય છે. ભૂષણ ભટ્ટના મતે ખાડિયાની જનતા જાગૃત છે. તેમને વિશ્વાસ છે કે સ્થાનિક લોકો આ ગંભીરતાને સમજે છે અને તેઓ ચૂંટણીમાં યોગ્ય જવાબ આપશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે