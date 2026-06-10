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વિદેશ જવાનું સપનું રોળાયું! અમદાવાદમાં કેનેડાના વર્ક પરમિટ વિઝાના નામે ચાર યુવાનો સાથે 98.15 લાખની ઠગાઈ

Ahmedabad News: કેનેડા વિઝા અપાવવાના નામે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઇ છે. પિતા પુત્ર અને સસરાની ત્રિપુટીએ કેનેડાના વીઝા અપાવવાનું વચન આપી આશરે 98 લાખ રૂપિયાનો ચૂનો લગાવ્યો. આરોપીએ નકલી LMIA લેટર બનાવીને કૌભાંડ આચર્યું. સેટેલાઇટ પોલીસે 3 ઠગ પિતા પુત્ર અને વેવાઈ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:13 AM IST
વિદેશ જવાનું સપનું રોળાયું! અમદાવાદમાં કેનેડાના વર્ક પરમિટ વિઝાના નામે ચાર યુવાનો સાથે 98.15 લાખની ઠગાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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