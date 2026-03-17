સાવધાન! ચાંદખેડાના ભાડાના મકાનમાં ચાલતું હતું 'ઠગાઈ સેન્ટર', ચાઈનીઝ ગેંગ સાથે મળી આ રીતે કરતા હતા કરોડોના કાંડ

Ahmedabad News: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે ચાંદખેડામાં કેનેડિયન નાગરિકોને છેતરતા ગેરકાયદે કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ કરી 4 શખ્સોને ઝડપ્યા છે. આ ગેંગ રેવન્યુ ઓફિસર બની ડોલર પડાવતી હતી. તપાસમાં ચાઈનીઝ ગેંગ સાથેનું કનેક્શન અને ક્રિપ્ટો કરન્સી દ્વારા નાણાંની હેરફેરનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. પોલીસે 1.87 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:40 PM IST
  • ચાંદખેડામાં ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર પર સાયબર ક્રાઇમનો દરોડો
  • કેનેડિયન નાગરિકોને લૂંટતી ગેંગના 4 શખ્સો ઝડપાયા
  • 'રેવન્યુ ઓફિસર' બની ડોલર પડાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક મકાનમાં ધમધમતા ગેરકાયદેસર ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કેનેડાના નાગરિકોને રેવન્યુ અધિકારીના નામે ડરાવી, તેમના બેન્ક એકાઉન્ટ જોખમમાં હોવાનું કહી ડોલર પડાવતી આ ગેંગના 4 સાગરીતોને પોલીસે દબોચી લીધા છે. આ કૌભાંડના તાર ચાઈનીઝ ગેંગ અને અન્ય રાજ્યો સાથે પણ જોડાયેલા છે. કેવી રીતે ચાલતું હતું આ આખું નેટવર્ક? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

ઠગાઈની આખી મોડસ ઓપરેન્ડી
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે કુશ પટેલ, હર્ષ પટેલ, આશુ પટેલ અને સુનિલ રાવત નામના શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જેઓ ન્યૂ ચાંદખેડાના સોપાન હાઇટ્સમાં ભાડાનું મકાન રાખી કેનેડિયન નાગરિકો સાથે ઠગાઈ કરતા હતા. આરોપીઓ આઈવીઆર (IVR) કોલ મારફતે કેનેડાના લોકોને ફોન કરતા અને પોતે 'કેનેડા રેવન્યુ એજન્સી'ના અધિકારી હોવાની ઓળખ આપતા હતા. તેઓ ભોગ બનનારને ડરાવતા કે, તેમનું ટેક્સ ફ્રી એકાઉન્ટ કોઈએ લોગિન કર્યું છે અને તેમના ડોલર ચોરાઈ રહ્યા છે. વિશ્વાસ જીતવા માટે તેઓ ખોટી ડિજિટલ આઈડી પણ બતાવતા હતા.

20 હજારના પગાર પર માણસોને કરાતા હાયર
આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર છે ફાલ્ગુન પટેલ અને શિવાંગ ધાસમાના જેઓ હાલ ફરાર છે. ફાલ્ગુન અગાઉ ઉદયપુર અને ચંદીગઢમાં પણ આવા જ કોલ સેન્ટર કેસમાં ઝડપાઈ ચૂક્યો છે. તે માણસો હાયર કરી તેમને ટ્રેનિંગ આપતો હતો. આ ગેંગ અત્યંત શાતિર હતી, તેઓ પકડાઈ ન જાય તે માટે દર મહિને જગ્યા બદલી નાખતા હતા.

ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા આ સેન્ટરમાંથી રોજના 200 કોલ થતા હતા, જેમાંથી 5 લોકોને શિકાર બનતા હતા. ટેલીકોલરને 100 ડોલરની ઠગાઈ પર 2 ડોલરનું ઇન્સેન્ટિવ આપી લાલચ આપવામાં આવતી હતી સાથે જ 20 હજારના પગાર પણ આપવામાં આવતો હતો.

ચાઈનીઝ ગેંગ સાથે જોડાયેલું મોટું નેટવર્ક
પૈસા પડાવવા માટે આરોપીઓ ત્રણ રસ્તા અપનાવતા હતા ગિફ્ટ કાર્ડ, ક્રિપ્ટો કરન્સી અને કેનેડાના મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ. સૌથી ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે, નાણાંની હેરફેર માટે તેઓ ચાઈનીઝ ગેંગનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમાં 40 ટકા હિસ્સો ચાઈનીઝ ગેંગને મળતો હતો. ત્યારે સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી 6 લેપટોપ, 5 મોબાઈલ અને સ્ક્રિપ્ટ સહિત 1.87 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

શિવાંગ પોતાના ઘરે બેસીને આ આખા ઓપરેશનને હેન્ડલ કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. સાયબર ક્રાઈમ હવે આ કેસમાં ચાઈનીઝ ગેંગના મૂળ સુધી પહોંચવા અને કેટલા ડોલરની ઠગાઈ થઈ છે તે દિશામાં તપાસ તેજ કરી રહી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

