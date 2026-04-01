Prev
Next
સાવધાન! પેટીએમ સર્વિસના નામે છેતરપિંડીનો જબરો કિસ્સો: સાઉન્ડ બોક્સ બંધ કરાવવા જતા વેપારીએ 50,000 ગુમાવ્યા

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં પેટીએમ સર્વિસના નામે એક વેપારીએ રૂપિયા 50,000 ગુમાવ્યા છે. વેપારી પોતાના સ્ટોરનું પેટીએમ સાઉન્ડ બોક્સ બંધ કરાવવા માંગતા હતા, જે માટે તેમણે કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ભેજાબાજ ગઠિયાએ પેટીએમ પ્રતિનિધિ હોવાનો ઢોંગ કરી વેપારીનો સંપર્ક કર્યો અને વિશ્વાસમાં લઈ મોબાઈલમાં એક લિંક મોકલી અથવા વિગતો મેળવી લીધી હતી. જેવી વેપારીએ પ્રક્રિયા કરી, કે તરત જ તેમના બેંક ખાતામાંથી 50,000 રૂપિયા ઉપડી ગયા હતા. આ ઘટનાએ ડિજિટલ પેમેન્ટના યુગમાં વેપારીઓને વધુ સાવધ રહેવા માટે લાલબત્તી ધરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 01, 2026, 11:41 AM IST

Trending Photos

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: શહેરમાં સાયબર ક્રાઈમના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. ત્યારે ઘાટલોડીયા વિસ્તારમાં છેતરપિંડીનો એક અનોખો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પેટીએમ કંપનીના કર્મચારી તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી એક ગઠિયાએ વેપારીના બેંક ખાતામાંથી 50,000 સાફ કરી દીધા છે. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને આરોપી ને ઝડપી પાડવા કવાયત હાથ ધરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ઘાટલોડીયામાં ચાણક્ય પીએમ આવાસમાં રહેતા અને ભાગ્યોદય સોસાયટી પાસે 'દેવનારાયણ ડ્રાય ક્લીનર્સ' ચલાવતા 22 વર્ષીય વિનોદભાઈ ગોપીભાઈ ધોબી ગત ૨૮ માર્ચના રોજ પોતાની દુકાને હાજર હતા. બપોરના સમયે આશરે 35 થી 40 વર્ષનો એક અજાણ્યો શખ્સ તેમની દુકાને આવ્યો અને પોતે પેટીએમ કંપનીમાંથી આવતો હોવાનું જણાવ્યું. વિનોદભાઈને પોતાની દુકાનનું પેટીએમ સાઉન્ડ બોક્સ હવે વાપરવું ન હોવાથી તેમણે તે બંધ કરાવવા માટે આ શખ્સની મદદ માંગી હતી.

વિશ્વાસમાં લઈ પિન જાણી લીધો
ગઠિયાએ વેપારીને વિશ્વાસમાં લેવા માટે જણાવ્યું કે, "બોક્સ બંધ કરવા માટે તમારે તમારા જ ખાતામાં ₹1નું ટ્રાન્જેક્શન કરવું પડશે". વિનોદભાઈએ પેટીએમ એપ્લિકેશન ખોલી પાસવર્ડ નાખી ટ્રાન્જેક્શન કર્યું, જે દરમિયાન ગઠિયાએ ચાલાકીથી તેમનો પાસવર્ડ જોઈ લીધો હતો. ત્યારબાદ "રીક્વેસ્ટ મોકલવી પડશે" તેમ કહી ગઠિયાએ વેપારીનો ફોન પોતાની પાસે રાખ્યો અને દસ મિનિટ સુધી ફોનમાં છેડછાડ કરી પરત આપી દીધો હતો.

સાંજે બેલેન્સ ચેક કરતા ભાંડો ફૂટ્યો.
આ શખ્સ ગયા બાદ જ્યારે સાંજે વિનોદભાઈએ પોતાનું બેંક બેલેન્સ ચેક કર્યું ત્યારે તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તેમના કેનેરા બેંકના ખાતામાંથી ₹50,000ની રકમ તેમની જાણ બહાર ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી હતી. અજાણ્યા શખ્સે પેટીએમ કર્મચારી હોવાનો ડોળ કરી વેપારી સાથે છેતરપિંડી આચરી હતી. 

પોલીસની તપાસ
આ અંગે વિનોદભાઈએ તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ત્યારબાદ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ આપી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 316(2), 318(4) અને આઈ.ટી. એક્ટની કલમ 66(C) હેઠળ ગુનો નોંધી ઘાટલોડિયા પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આરોપી નું પગેરું મેળવવા પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે.

લોકોને અપીલ
કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિને તમારા મોબાઈલ ફોનનો એક્સેસ આપવો નહીં અને યુપીઆઈ પિન કે પાસવર્ડ કોઈની સામે ટાઈપ કરવો નહીં. બેંક કે પેટીએમ જેવી કંપનીઓ ક્યારેય ઘરે આવીને આ રીતે ટ્રાન્જેક્શન કરવાનું કહેતી નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

...और पढ़ें
Trending news