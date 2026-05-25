/ધાર્મિક વિધિ અને પૂજાના નામે છેતરપિંડીનો, લોકો પાસેથી 60 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા, સાયબર ક્રાઇમે કરી ધરપકડ

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. જ્યોતિષ તરીકે ઓળખ આપી વિવિધ વિધિના બહાને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનાર વધુ એક આરોપી ઝડપાયો છે.
ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમએ રિલેશનશીપ ગુરુ, જ્યોતિષ તરીકેની ઓળખ આપીને વિધિના બહાને છેતરપિંડી તેમજ બ્લેકમેઇલિંગ કરનાર ગેંગના વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓએ છેલ્લા બે મહીનામાં અલગ અલગ લોકોને ટાર્ગેટ કરીને લગભર 60 લાખ જેટલી રકમ પડાવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. અને સોશીયલ મીડિયામાં મારફતે જાહેરાત આપીને લોકોને ફસાવતા હતાં.
આ રીતે લોકો સાથે કરતા હતાં છેતરપિંડી
સાયબર ક્રાઇમબ્રાન્ચની કસ્ટડીમાં રહેલા આ આરોપીનું નામ વિકાસ ભાર્ગવ છે. રાજસ્થાનનો રહેવાસી આ આરોપી અન્ય આરોપી રજનીશ ભાર્ગવ અને રવિ ભાર્ગવ સાથે મળીને અનેક લોકોને બ્લેકમેઇલિંગ કરીને રૂપિયા પડાવ્યા છે. આરોપીઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અલગ અલગ આઇડી બનાવીને પોતાને જ્યોતિષ પૂજા, કિન્નર ગુરુમા તરીકેની ઓળખ આપીને પ્રેમસંબંધ, લગ્નજીવન તથા વ્યક્તિગત સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવાના બહાને અલગ અલગ વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરતા હતાં. બાદમાં આરોપીઓ ભોગ બનનાર પાસે વિધિ કે વશીકરણના બહાને ફોટો મંગાવતા હતાં. અને ફોટો એડિટ કરીને વાયરલ કરવાની ધમકી આપતા હતાં. એટલું જ નહીં આરોપીઓ વીડિયો કોલ કરીને ભોગ બનનારને ન્યૂડ થવા મજબુર કરીને તેનું સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરતા હતાં. જે વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને જે તે વ્યક્તિને બ્લેકમેઇલીંગ કરીને તેમની પાસેથી રૂપીયા પડાવતા હતાં.
લાખો રૂપિયા પડાવ્યા
સાયબર ક્રાઇમએ આ ગુનામાં અગાઉ રજનીશ ભાર્ગવ નામના આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમની તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં આરોપીઓના અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં આશરે રૂપીયા 60 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જ્યારે તેમણે છેલ્લા એક મહીનામાં જ 300 જેટલા મોબાઇલ નંબર પર અલગ અલગ વ્યક્તિઓને સંપર્ક કર્યા છે. અને 65થી વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. પકડાયેલ આરોપી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એડ બુસ્ટીંગમાં જઇને ટાર્ગેટ ઓડીયન્સ તરીકે 18 થી 35 વર્ષ સુધીના મહીલા અને પુરુષ સેટ કરતા, તથા ઇન્ટરેસ્ટમાં લન પ્રોબ્લેમ અને એસ્ટ્રોલોજી સેટ કરીને ઓનલાઇન એડ ચલાવવાનું હતું.
હાલમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ એ આ ગુનામાં કુલ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને ફરાર અન્ય આરોપી રવી ભાર્ગવને પકડવા માટેની તજવીજ શરૂ કરી છે..આરોપીઓ જે પણ રકમ મળતી હતી તેમાંથી ત્રણ સરખા ભાગ પાડતા હતાં. હાલમાં સાયબર ક્રાઇમએ આરોપીઓએ આ સિવાય અન્ય કેટલા લોકોને ટાર્ગેટ બનાવ્યા છે તે અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.