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ફરી એકવાર અમદાવાદમાં દીપડાની હાજરીથી લોકોમાં ફફડાટ; પંજાના નવા નિશાનથી ચકચાર, વન વિભાગે પાંજરું ગોઠવ્યું!

Ahmedabad News: અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ પંથકમાં ફરી એકવાર દીપડાની હાજરીના પુરાવા મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં સળવળાટ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સાણંદ નગરની સીમમાં દીપડાના પંજાના તાજા નિશાન મળી આવ્યા છે, જેણે વન વિભાગ અને સ્થાનિક રહીશોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:54 AM IST
ફરી એકવાર અમદાવાદમાં દીપડાની હાજરીથી લોકોમાં ફફડાટ; પંજાના નવા નિશાનથી ચકચાર, વન વિભાગે પાંજરું ગોઠવ્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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