ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

ફેસબુક પર યુવતીના નામે ફેક ID બનાવી મિત્રોએ જ 'મિત્ર'ને લૂંટ્યો, હનીટ્રેપનો આ કિસ્સો જાણીને ઉડી જશે હોશ

Ahmedabad News: કહેવાય છે કે મિત્રો આવા હોય છે જે દુઃખમાં ઢાલ બનીને ઉભા રહે, પરંતુ અમદાવાદમાં આ કહેવતને લાંછન અને મિત્રતાના પવિત્ર સંબંધને બદનામ કરતો કિસ્સો ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાયો છે. મિત્રને જ હનીટ્રેપમાં ફસાવી રૂપિયા પાડવાના કેસમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરીને લાખોનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:12 PM IST
  • મિત્રએ જ ફેક આઈડી બનાવી મિત્રને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યો
  • ઓઢવનો કિસ્સો સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ માટે ચેતવણીરૂપ
  • ફેસબુક પર મિત્રતા કરતા પહેલા આ હકીકત જાણી લેજો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ઓઢવ પોલીસે ધરપકડ કરેલા આ શખ્સોના નામ સરબજીતસિંગ ભારતી, તેનો ભાઈ રણવીરસિંગ ભારતી અને યોગેશ પાંડે છે. ઓઢવ પોલીસે આ ત્રણેયની હનીટ્રેપ, ધાકધમકી અને બળજબરી રૂપિયા પડવાના કેસમાં ધરપકડ કરી છે. જો સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતા એક ફરિયાદીએ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલા ફરિયાદીને સોશિયલ મીડિયા ફેસબુકમાં નિરજુ નકારમી નામની અજાણી યુવતીની ફ્રેન્ડ રિકવેસ્ટ આવી હતી. આ ફ્રેન્ડ રિકવેસ્ટ ફરિયાદીએ સ્વીકારીને તેની સાથે વાતચીત કરવાની શરુઆત કરી હતી. 

બન્ને વચ્ચે ધીમે-ધીમે વાતચીત થવા લાગી અને યુવતીએ મુંબઈની મોડલ હોવાની ઓળખ આપી હતી. બાદમાં ફરિયાદીને આ અજાણી યુવતી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. પરંતુ આ અજાણી યુવતી સાથે પ્રેમ કરવો ફરિયાદીને ભારે પડ્યો છે. પ્રેમમાં પાગલ બનેલા ફરિયાદી યુવકે ટુકડે-ટુકડે 15 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. જ્યારબાદ ફરિયાદી યુવકે આ યુવતીની તપાસ કરી તો પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કારણ કે તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવનાર કોઈ યુવતી નહીં, પણ તેની જ સોસાયટીના ત્રણ મિત્રો જ છે. જ્યારબાદ ફરિયાદી યુવકે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારે આ મામલે ઓઢવ પોલીસે ત્રણેય આરોપી મિત્રોની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. 

ફેસબુક પર પ્રેમ કરવો યુવકને પડ્યો ભારે
આરોપીઓની તપાસ અને ફરિયાદી યુવકની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે, ઓઢવમાં રહેતા ફરિયાદી યુવકના પત્ની સાથે છૂટાછેડા થયા હતા. ત્યારથી ફરિયાદી સારા પાત્રની શોધમાં હતો. જેના માટે ફેસબુકનો સહારો લીધો હતો. જેમાં ફેસબુક પર નીરજુ નામની યુવતીને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી હતી. નીરજુએ જણાવ્યું કે, તે મુંબઈમાં મોડલિંગ કરે છે અને તેના પણ છૂટાછેડા થઈ ગયા છે. 

બન્ને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો અને નીરજુએ લગ્નની ઓફર આપી. બસ અહીંથી જ શરૂ થયો હતો છેતરપિંડીનો કાળો ખેલ. નીરજુએ મુંબઈથી દુબઈ જવાના બહાને 15 હજાર માંગ્યા અને આ રકમ સોસાયટીમાં જ રહેતા સરબજીત સિંગના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા કહ્યું. યુવકને થોડી પણ શંકા ન ગઈ કે તેની સામે રહેતા પડોશીઓ જ તેને લૂંટી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે લગ્નની લાલચ આપી નીરજુના સ્વાંગમાં આ શખ્સોએ ટુકડે-ટુકડે 13.50 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા. 

ફરિયાદીએ રૂપિયા આપવાની મનાઈ કરતા આપી ધમકી
જ્યારે ફરિયાદી યુવાને રૂપિયા આપવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે નીરજુએ તેને રેપના કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી અને બ્લોક કરી દીધો. ફરિયાદી યુવકને શંકા જતાં તેણે જ્યારે પોતાની રીતે તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે સોસાયટીમાં જ રહેતા સરબજીત ભારતી, રણવીરસિંગ ભારતી અને સુનિલ પાંડેએ જ આ ફેક આઈડી બનાવી હતી. ભાંડો ફૂટી ગયા બાદ પણ આરોપીઓએ શરમ છોડીને યુવકને બદનામ કરવાની ધમકી આપી વધુ દોઢ લાખ પડાવ્યા. 

આખરે કંટાળીને યુવકે ઓઢવ પોલીસની મદદ લીધી હતી. ઓઢવ પોલીસે છેતરપિંડી અને બ્લેકમેઈલિંગનો ગુનો નોંધી ત્રણેય ઠગ પાડોશી મિત્રો સરબજીતસિંગ ભારતી, તેનો ભાઈ રણવીરસિંગ ભારતી અને યોગેશ પાંડેની ધરપકડ કરી હતી. 

સરબજીતસિંગ ભારતી હતો આખો પ્લાનનો માસ્ટર માઈન્ડ
ઓઢવ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ કેસનો મુખ્ય આરોપી સરબજીતસિંગ ભારતી છે. જેની પાસેથી પોલીસે 5 લાખ રૂપિયા કબજે કર્યા છે અને યોગેશ પાંડે પાસેથી દોઢ લાખ રૂપિયા કબજે કર્યા છે. આ આખો પ્લાન સરબજીતસિંગ ભારતીએ બનાવ્યો હતો અને તેના ભાઈ રણવીરસિંગ ભારતી અને યોગેશ પાંડેને ફેસબુક પર એક ફેક આઈડી બનવાનું કહ્યું હતું. ફરિયાદી યુવક સાથે વાત પણ યુવતી બનીને રણવીરસિંગ ભારતી અને યોગેશ પાંડે કરતા હતા. જેટલા રૂપિયા પડાવ્યા હતા તેમાંથી ત્રણેય આરોપીઓ અડડો અડધો ભાગ પાડી લેતા હતા. હાલ તો ઓઢવ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ સિવાય અન્ય કોઈ સાથે આ પ્રકારે છેતરપિંડી કરી છે કે કેમ તે દિશામાં હાથ ધરવામાં આવી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Ahmedabad NewsOdhav Police StationHoneytrap caseઅમદાવાદ ન્યૂઝફેસબુક ફેક આઈડી ફ્રોડ

