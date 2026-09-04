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National Teachers Day 2026: માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાન નહીં પણ Robotics, STEM અને નાણાકીય સાક્ષરતા: ડૉ. મહેશ ઠક્કરના અનોખા શૈક્ષણિક પ્રયોગો

5 સપ્ટેમ્બરને રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસના રૂપમાં ઉજવવામાં આવે છે. સમાજના ઘડતરમાં એક શિક્ષકનો ફાળો મહત્વનો હોય છે. ત્યારે આજે અમે તમને એક એવા શિક્ષક વિશે જણાવીશું જે ડેટા, આધુનિક ટેક્નોલોજી અને ભારતીય સંસ્કારોનો સમન્વય સાધી શિક્ષણને નવી દિશા આપી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 04, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:09 PM IST
National Teachers Day 2026: માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાન નહીં પણ Robotics, STEM અને નાણાકીય સાક્ષરતા: ડૉ. મહેશ ઠક્કરના અનોખા શૈક્ષણિક પ્રયોગો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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