"સામે મોતનું તાંડવ હતું છતાં અમે પીછેહઠ ન કરી..." એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના ફાયર જવાનોની કાળજું કંપાવનારી કહાની

એક વર્ષનો સમય વીતી ગયો, પણ અમદાવાદના આકાશમાં એ દિવસે જે કાળો ધુમાડો છવાયો હતો, તેની કાળશ આજે પણ નરોડા ફાયર સ્ટેશનના જવાનોની આંખોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. અમદાવાદમાં સર્જાયેલી એ સૌથી મોટી અને ભયાનક ‘એપ ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના, જેમાં સવાર 242 મુસાફરોમાંથી 241 ના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા અને માત્ર એક ‘વિશ્વાસકુમાર’ મોતના મોંમાંથી જીવતો પાછો ફર્યો હતો. આ માત્ર વિમાનમાં સવાર લોકોની જ તબાહી નહોતી, વિમાન જ્યાં ખાબક્યું એ રહેણાંક વિસ્તારની આસપાસના સ્થાનિક લોકો પણ આ કાળનો કોળિયો બની ગયા હતા.
યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી
આ ભયાનક આપત્તિ સમયે અમદાવાદ પોલીસ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડે જે યુદ્ધના ધોરણે ‘ઝડપી રિસ્પોન્સ’ આપ્યો, તેણે માનવતાની નવી મિસાલ રજૂ કરી હતી. દુર્ઘટના સમયે જ્યારે ફાયર બ્રિગેડને હોટલાઈન પર કૉલ મળ્યો, ત્યારે એરપોર્ટની સૌથી નજીક હોવાના નાતે નરોડા ફાયર સ્ટેશનની ટીમ ગણતરીની સેકન્ડોમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આજે આ ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થતાં, એ કાળજું કંપાવી દેનારી ક્ષણોના સાક્ષી બનેલા ફાયર જવાનોએ હૃદયદ્રાવક અને નજરે જોયેલો મંજરને અશ્રુભીની આંખે વાગોળ્યો હતો.
લંચ ટાઈમ, એરપોર્ટની હોટલાઈન અને વિધિન સેકન્ડમાં ટર્ન-આઉટ!
નરોડા ફાયર સ્ટેશનના જવાનોએ એ દિવસની શરૂઆત યાદ કરતાં જણાવ્યું કે, "બપોરના પોણા એક (અંદાજે તે સમય) આસપાસનો સમય હતો. સ્ટાફ સવારનું રૂટીન કામ પતાવીને લંચ કરવાની તૈયારીમાં જ હતો. ત્યાં જ અચાનક પાછળના ભાગે આકાશમાં કાળા ડિબાંગ ધુમાડાના ગોટેગોટા દેખાયા. એરપોર્ટ પરથી કોઈ મેડે (Mayday) કૉલ આવ્યા બાદ અમારી હોટલાઈન રણકી ઉઠી કે—‘પ્લેન ક્રેશ થયું છે, તાત્કાલિક ગાડીઓ મોકલો.’ સાયરન વાગે તે પહેલાં જ અમારો સ્ટાફ એલર્ટ થઈને નીચે આવી ગયો હતો અને ગણતરીની સેકન્ડમાં જ તમામ ગાડીઓ સાથે અમે ઘટનાસ્થળ તરફ રવાના થઈ ગયા હતા."
"સામાન્ય આગના કૉલ અને પ્લેન ક્રેશના કૉલ વચ્ચે આસમાન-જમીનનો તફાવત હોય છે. મોકડ્રીલ અલગ વસ્તુ છે, પણ જ્યારે રિયલમાં આવી સ્થિતિ સામે હોય ત્યારે સ્ટાફ માટે પણ આંચકાજનક હતી.
સળગતી લાશો, ફ્યુઅલની અસહ્ય ગરમી અને રેસ્ક્યુની એ અઘરી મિનિટો
જવાનો જ્યારે મેઘાણીનગરથી આગળ વધીને ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે રસ્તાઓ પર લોકોના ટોળેટોળાં હતા. જવાનોએ જણાવ્યું કે, "અમે સિવિલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના એ, બી, સી, ડી બ્લોક પાસે પહોંચ્યા તો ત્યાં ભીષણ આગ લાગેલી હતી. એરપોર્ટની ફાયર ફાઈટિંગ ટીમો પણ ત્યાં હતી. જ્યાં જુઓ ત્યાં લાશો વિખરાયેલી પડી હતી અને કેટલીક તો સળગી રહી હતી! અમારા એસટીઓ (STO) સાહેબે તાત્કાલિક બે ટુકડીઓ બનાવી દીધી—એક ટીમ સળગતા બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે અને બીજી ટીમ ફ્રન્ટ સાઈડમાં પાણીનો મારો ચલાવવા માટે."
વિમાનનું પ્રવાહી બળતણ (Aviation Fuel) ચારેય તરફ ફેલાઈ ગયું હોવાથી ત્યાંનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં અતિશય વધારે હતું. ગીયર્સ પહેરીને જ્યારે જવાનો બિલ્ડિંગના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા માળ સુધી રેસ્ક્યુ કરવા ઘૂસ્યા, ત્યારે હીટ (અસહ્ય ગરમી) એટલી વધારે હતી કે જવાનોએ એક ક્ષણ પાછું હટવું પડ્યું હતું! ત્યારબાદ, પોતાની જાત પર અને બોડીઝ પર પાણીનો સ્પ્રે (ડિફ્યુઝર) મારી-મારીને જવાનોએ રસ્તો બનાવ્યો. છેવટે, સીડીઓ મૂકીને બારીઓ વાટે ધાબા પર ફસાયેલા ચાર લોકોને હેમખેમ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ કામગીરીમાં સ્થાનિક પબ્લિક, એસઆરપી કેમ્પના જવાનો અને નજીકમાં તૈનાત એનએસજી (NSG) કમાન્ડોની ટીમે પણ ભારે મદદ કરી હતી.
"ઘરે પરિવાર છે, પણ યુનિફોર્મ પહેર્યો એટલે પહેલી ફરજ માનવતાની!"
જ્યારે જવાનોને પૂછવામાં આવ્યું કે, "આવા ભયાનક ભડકા વચ્ચે કામ કરતી વખતે ક્યારેય પોતાના પરિવારનો કે જીવ ગુમાવવાનો ડર નહોતો લાગ્યો?" ત્યારે ફાયરના એક જાંબાઝ કર્મચારીએ ગળગળા થઈને કહ્યું:
"સાહેબ, ચારેય બિલ્ડિંગો સળગતી હોય અને અંદરથી લોકો બચાવોની બૂમો પાડતા હોય, ત્યારે ઘર-પરિવાર બધું ભૂલી જવાય છે. સરકાર આપણને જે મહેનતાણું આપે છે એ તો ઠીક, પણ જનતા પ્રત્યેની આપણી એક સંવેદના અને લાગણી છે. જો સામાન્ય લોકો મદદ કરવા મેદાનમાં આવતા હોય, તો અમે તો ફાયરના કર્મચારી છીએ! એ વખતે શરીરમાં જેટલી તાકાત હતી એ બધી જ લગાવી દીધી હતી."
બીજા એક કર્મચારીએ ઉમેર્યું કે, "અમે બ્રીથિંગ એપેરેટસ (BA Set) પહેરીને અડધો કલાક સુધી બિલ્ડિંગના રસોડા, બેડરૂમ અને બાથરૂમમાં રૂમ-વાઈઝ સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું, જેથી કોઈ જીવતું માણસ અંદર છૂટી ન જાય."
કોઈના હાથમાં ગીતાજી તો કોઈના ખોળામાં લેપટોપ... એ દ્રશ્યો આજીવન રડાવશે!
આ આખા ઓપરેશનનો સૌથી વધુ ભાવુક અને હૃદયદ્રાવક હિસ્સો એ મુસાફરોની છેલ્લી ક્ષણોની યાદોનો હતો. નરોડા ફાયર સ્ટેશનના સુધીરભાઈએ ભારે હૈયે જણાવ્યું કે, "દુર્ઘટના પહેલાં એ યાત્રીઓએ જે ખુશીની પળોના ફોટા લીધા હશે કે—અમે અમારા પરિવારને મળવા જઈ રહ્યા છીએ, જિંદગીનો નવો ભાગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ... એ સપના અધવચ્ચે જ બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા. જ્યારે અમે કાટમાળ અને સીટબેલ્ટ કાપીને લાશો બહાર કાઢતા હતા, ત્યારે હ્રદય ચીરાઈ જતું હતું. નાના-નાના બાળકો, કપલ્સની લાશો હતી. કોઈના હાથમાં એમનું લેપટોપ હતું, તો આટલી ભીષણ આગ વચ્ચે પણ કોઈના હાથમાં પવિત્ર 'ભગવદ્ ગીતા' અકબંધ દેખાતી હતી! એ જોઈને અંદરથી રડવું આવી જતું હતું."
તેમણે વધુમાં એક દર્દનાક કિસ્સો શેર કર્યો કે, "ત્યાં કેન્ટીનમાં જે સ્ટાફ કામ કરતો હતો, તેમાં એક નાની બાળકી અને તેના બા હતા. તેમની શોધખોળમાં અમને બે દિવસ લાગ્યા. એ બાળકની લાશ બીજા દિવસે પ્લેટફોર્મની અંદરથી મળી, જે દ્રશ્ય ક્યારેય ભૂલી શકાય તેમ નથી."
જે રસ્તેથી રોજ પસાર થઈએ છીએ, ત્યાં એ કાળો મંજર નજર સામે તરી આવે છે...
આ ઘટનાને આજે એક વર્ષ થઈ ગયું હોવા છતાં, નરોડા ફાયર બ્રિગેડના જવાનો જ્યારે પણ કોઈ સરકારી બંદોબસ્ત કે ફાયર કૉલ માટે એરપોર્ટની પાછળના રસ્તેથી પસાર થાય છે, ત્યારે એ ભયાનક ચીસો, ધુમાડો અને સળગતી લાશોના દ્રશ્યો તેમની નજર સામે તાજા થઈ જાય છે. ફાયરના જવાનો કહે છે કે, આ દુર્ઘટનાએ અમને આવી મોટી જાનહાનિ વખતે અત્યંત ધીરજ રાખીને કામ કરતા શીખવાડ્યું છે, પણ સાથે જ એક કાયમી દર્દ આપી દીધું છે જે લાઈફટાઈમ પીછો નહીં છોડે.