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  • /સામે મોતનું તાંડવ હતું છતાં અમે પીછેહઠ ન કરી... એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના ફાયર જવાનોની કાળજું કંપાવનારી કહાની

"સામે મોતનું તાંડવ હતું છતાં અમે પીછેહઠ ન કરી..." એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના ફાયર જવાનોની કાળજું કંપાવનારી કહાની

‘AI 171’ વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષની વરસી સમયે કાટમાળમાંથી બાળકોની લાશો કાઢતી વખતે પથ્થર હૃદયના ફાયર ફાઈટર્સની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી, નરોડા ફાયર સ્ટેશનના જવાનોએ પોતાની આપવીતી વર્ણવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:30 AM IST
"સામે મોતનું તાંડવ હતું છતાં અમે પીછેહઠ ન કરી..." એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના ફાયર જવાનોની કાળજું કંપાવનારી કહાની

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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