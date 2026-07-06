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અમદાવાદમાં મેડિકલ સ્ટોર પર ખેલાયો મોતનો ખેલ! સામાન્ય ઝઘડામાં યુવકની નિર્મમ હત્યા

Gomtipur Murder: અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં ગઈ મોડી રાત્રે ઇન્ડિયન મેડિકલ સ્ટોર પર થયેલી બોલાચાલીએ હત્યાનો સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. મેડિકલ સ્ટોર પર દવાની બાબતે મિત્રોના ઝઘડામાં વચ્ચે પડેલા અને નશામાં મૃતક યુવકે દુકાનદાર પર તલવારથી હુમલો કરતા ઉશ્કેરાયેલા દુકાનદારે સહિત ત્રણ શખ્સોએ વળતો પ્રહાર કરતા યુવકની છાતીના ભાગે છરીના ઘા મારતા મોત થયું હતું. પોલીસે હત્યા કેસમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી ત્રીજા આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:55 PM IST
અમદાવાદમાં મેડિકલ સ્ટોર પર ખેલાયો મોતનો ખેલ! સામાન્ય ઝઘડામાં યુવકની નિર્મમ હત્યા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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