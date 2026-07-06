/અમદાવાદમાં મેડિકલ સ્ટોર પર ખેલાયો મોતનો ખેલ! સામાન્ય ઝઘડામાં યુવકની નિર્મમ હત્યા

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદનું ગોમતીપુર જ્યાં ગઈકાલે રાત્રે કાયદો અને વ્યવસ્થાના લીરેલીરા ઉડી ગયા. જાણે બદમાશોમાં ખાખીનો કોઈ ખોફ જ ન હોય તેમ મઝહર અલી અન્સારી નામના યુવકને ક્રૂરતાપૂર્વક પતાવી દેવાયો. આ ઘટના ગોમતીપૂર પોલીસની કામગીર પર સવાલો ઊભા કરી રહી છે. કેમ કે, આ ક્રાઈમ પાછળની આખી કુંડળી તપાસીએ તો વિવાદની શરૂઆત એકદમ મામૂલી હતી.
મેડિકલ સ્ટોર બની રણમેદાન
જો સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો, મૃતક મઝહર અન્સારીના મિત્રો આ ઇન્ડિયન મેડિકલ સ્ટોર પર દવા સાચી છે કે ખોટી તે ચેક કરાવવા માટે ગયા હતા. દવા બતાવીને પરત ફરતી વખતે આ મિત્રોની ત્યાં હાજર અન્ય એક ગ્રાહક સાથે માથાકૂટ થઈ ગઈ હતી. આ સમયે મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકોએ વચ્ચે પડીને મૃતકના મિત્રોને દુકાન પાસે માથાકૂટ કરવાની અને શાંતિ જાળવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. બસ, આ 'ઠપકો' જ ગુનેગાર માનસિકતા ધરાવતા મિત્રોને હજમ ન થયો અને તેમણે પોતાના ખાસ સાગરીત મઝહર અલી અન્સારીને ફોન કરીને હથિયારો સાથે મેદાનમાં ઉતરવા લલકાર્યો!
નશામાં ધૂત મઝહરે તલવાડ વડે કર્યો હમલો
ઈન્ડિયન મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકોએ ઠપકો આપતા મૃતક મઝહર અલી અન્સારીના મિત્રોએ ફોન કરીને મઝહરને તાત્કાલિક ત્યાં બોલાવી લીધો હતો. મઝહર તે સમયે નશાની હાલતમાં હતો અને ગુસ્સામાં હાથમાં તલવાર લઈને જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ઉશ્કેરાયેલા મઝહરે પોતાની પાસે રહેલી તલવારથી મેડિકલ સ્ટોર સંચાલક પર જ હુમલો કરી દીધો હતો.
મામૂલી ઠપકો બન્યો મોતનું કારણ
મઝહરના આ હુમલાથી ઉશ્કેરાયેલા આસિફ શેખ, સોહિલ અન્સારી અને મોહસીન અન્સારીએ ભેગા મળીને મઝહર પર વળતો હુમલો કર્યો હતો. જેમાં આ ત્રણેય આરોપીઓએ છરીથી મઝહર અલી અન્સારીના છાતીના ભાગે એક ઘા મારી દીધો હતો. જેમાં મઝહર અલી અન્સારીને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મઝહર અલી અન્સારીનું મોત થયું હતું. ત્યારે ગોમતીપુર પોલીસે હત્યાની ફરિયાદ નોંધીને આરોપીને ઝડપી પાડવા પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.
પોલીસની કડક કાર્યવાહી
ત્યારે ગોમતીપુર પોલીસે હત્યા બનતાની સાથે જ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા હત્યાના ગુનામાં સામેલ ત્રણ પૈકી બે આરોપીઓ જેમાં આસિફ શેખ અને સોહિલ અન્સારીની ધરપકડ કરી લીધી છે. અન્ય એક આરોપી મોહસીન અન્સારી શોધખોળ ચાલુ કરી છે. હાલ તો પોલીસ હવે એ એન્ગલ પર પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ માત્ર દવાનો જ ઝઘડો હતો કે અન્ય કોઈ કારણ.