/આજે ગણેશ વિસર્જન: અમદાવાદમાં અનેક રસ્તાઓ રહેશે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રૂટ અને ટ્રાફિક એડવાઇઝરી

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગણેશ વિસર્જનની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને સાબરમતી નદી પરના કેટલાક મહત્વના બ્રિજ અને રસ્તાઓ બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. બપોરે 1 વાગ્યા પછી સરદાર બ્રિજ અને એલિસ બ્રિજ પરથી વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ રહેશે. આ ઉપરાંત, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ (ઈસ્ટ અને વેસ્ટ) પણ બપોરના 1 વાગ્યા બાદ વાહનચાલકો માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવશે. તેથી નાગરિકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન આ માર્ગોનો ઉપયોગ ટાળવો હિતાવહ છે.
ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન અને વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર
શહેરમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ન સર્જાય તે હેતુથી અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા વાહનચાલકો માટે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન અને વૈકલ્પિક રસ્તાઓનું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને કાલુપુર અને સારંગપુર વિસ્તારમાં મોટા ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિકને હળવો કરવા માટે ગીતામંદિર, જમાલપુર, કાલીદાસ અને દરિયાપુર તરફથી આવતા અને જતા વાહનોને સીધા જવા દેવાને બદલે અન્ય વૈકલ્પિક માર્ગો પર વાળવામાં આવ્યા છે. વાહનચાલકોએ મુશ્કેલીથી બચવા જાહેર કરાયેલા નવા રૂટનો ઉપયોગ કરવો.
અમદાવાદ એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશન જતા મુસાફરો માટે ચેતવણી જાહેર કરાઈ
આજે જે પણ નાગરિકોને ફ્લાઇટ અથવા ટ્રેન પકડવાની છે, તેમના માટે પોલીસ દ્વારા ખાસ એડવાઇઝરી બહાર પાડવામાં આવી છે. શહેરના મોટાભાગના રસ્તાઓ પર વિસર્જન યાત્રાઓને કારણે ભારે ભીડ જોવા મળશે અને વાહનવ્યવહાર ધીમો પડી શકે છે. આથી, એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશન તરફ જનારા મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાના નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલા ઘરેથી નીકળે અને મુખ્ય માર્ગોને બદલે વૈકલ્પિક માર્ગોનો જ ઉપયોગ કરે જેથી મુસાફરીમાં કોઈ વિલંબ ન થાય.
શહેરભરમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
ગણેશ વિસર્જનના આ પવિત્ર અને ભીડભાડ વાળા દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે અમદાવાદ પોલીસ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટનાને ટાળવા અને ટ્રાફિકનું સુચારુ નિયંત્રણ કરવા માટે શહેરના તમામ મુખ્ય માર્ગો, વિસર્જન સ્થળો અને ડાયવર્ઝન પોઈન્ટ્સ પર ભારે પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા નાગરિકોને પોલીસના સૂચનોનું પાલન કરી સહકાર આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.