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આજે ગણેશ વિસર્જન: અમદાવાદમાં અનેક રસ્તાઓ રહેશે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રૂટ અને ટ્રાફિક એડવાઇઝરી

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં આજે ગણેશ વિસર્જનની ભવ્ય ઉજવણી થવા જઈ રહી છે. બાપ્પાની વિદાયને લઈને શહેરમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે, પરંતુ તેની સાથે જ વિસર્જન યાત્રાઓને કારણે મુસાફરોને ટ્રાફિકની સમસ્યા ન નડે તે માટે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:41 PM IST
આજે ગણેશ વિસર્જન: અમદાવાદમાં અનેક રસ્તાઓ રહેશે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રૂટ અને ટ્રાફિક એડવાઇઝરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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