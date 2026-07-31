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અમદાવાદમાં ખાખીની ઓળખ આપી લૂંટ મચાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ, વેપારીને શિકાર બનાવનાર નકલી પોલીસ ઝડપાઈ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં પોલીસ બની વેપારીને ધમકાવી રૂપિયા પડાવતી ગેંગ ઝડપાઈ છે. ઇસનપુર પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ વેપારીને જેલમાં મોકલવાની અને મીડિયામાં બદનામ કરવાની ધમકી આપી ઓનલાઈન રૂ. 1.60 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા  હતા. માસ્ટરમાઈન્ડ યાસીન સહિતના આ આરોપીઓ સામે અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:42 PM IST
અમદાવાદમાં ખાખીની ઓળખ આપી લૂંટ મચાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ, વેપારીને શિકાર બનાવનાર નકલી પોલીસ ઝડપાઈ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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