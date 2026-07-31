/અમદાવાદમાં ખાખીની ઓળખ આપી લૂંટ મચાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ, વેપારીને શિકાર બનાવનાર નકલી પોલીસ ઝડપાઈ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં રસ્તે જતા વેપારીને રોકીને પોલીસની ઓળખ આપીને રૂપિયા પડાવતી ગેંગ ઝડપાઈ છે. આરોપીઓએ વેપારીને જેલમાં મોકલવાની અને મીડિયામાં બદનામ કરવાની ધમકીઓ આપી પૈસા સેરવી લીધા. જો કે, અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આ ગેંગમાં સામેલ 4 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે, કોણ છે આરોપીઓ અને કઈ રીતે લોકોને બનાવતા હતા શિકાર, ચાલો જાણીએ.
પોલીસ બનીને રૂપિયા પડાવતી ગેંગ ઝડપાઈ
ઇસનપુર પોલીસે ધરપકડ કરેલા આ આરોપીઓના નામ યાસીન ઉર્ફે પપૈયા કુરેશી, અનવારુલહક ઉર્ફે બાબુ અન્સારી, સાકીર હુસેન શેખ અને સલમાન ઉર્ફે ભાઈજાન કુરેશી છે. આ ચારેય આરોપીઓએ ભેગા મળીને ટ્રાન્સપોર્ટના વેપારીને શિકાર બનાવ્યો હતો. નારોલમાં રહેતા નરેન્દ્રકુમાર જાટ 22 જુલાઈના રોજ કેડીલા બ્રિજથી નારોલ તરફ જતા હતા.
આ દરમિયાન બે બાઈક પર આવેલા 3 આરોપીઓએ તેઓને રસ્તા વચ્ચે રોકી પોતાની ઓળખ પોલીસ તરીકે આપી હતી. જ્યારબાદ વેપારીને બળજબરી પૂર્વક મણિનગરમાં અવાવરૂ જગ્યા પર લઈ જઈ વેપારી ખરાબ ધંધા કરે છે, જેલમાં જવું પડશે, મીડિયામાં આવી જશે તેવું કહી ધમકાવી છોડવા માટે ત્રણ લાખ રૂપિયા માંગ્યા હતા.
વેપારી પાસેથી રૂ. 1.60 લાખ પડાવ્યા
બનાવ સમયે વેપારી પાસે રોકડા રૂપિયા ન હોવાથી આરોપીઓએ વેપારીનો ફોન લઈ પોતાના ફોનમાં સ્કેન કરી એક લાખ 60 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી લીધા હતા. જ્યારબાદ વેપારી નરેન્દ્રકુમાર જાટે ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા ઇસમો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પણ આ ગુનામાં આરોપીઓની શોધખોળ કરી રહી હતી. ત્યારે વટવા ચાર માળિયા ખાતેથી આ ટોળકીને પકડી પાડવામાં આવી. આરોપીઓની પ્રાથમિક તપાસ કરતા તેઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ મળી આવ્યો છે.
પોલીસે રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરી
પકડાયેલા આરોપીઓમાં યાસીન ઉર્ફે પપૈયા કુરેશી માસ્ટર માઈન્ડ છે. તેના સહિતના ત્રણ આરોપીઓ સામે વટવા, રામોલ, કાગડાપીઠ, મેઘાણીનગર અને ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારી, લૂંટ સહિતના ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 1.30 લાખ રોકડ, ગુજરાત પોલીસના સિમ્બોલ વાળું માસ્ક, અને ગુનામાં વપરાયેલા બન્ને વાહનો કબજે કર્યા છે. તેવામાં પોલીસે આરોપીઓની વધુ તપાસ માટે રિમાન્ડની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન આ નકલી પોલીસની તપાસમાં અસલી પોલીસ કેવા ખુલાસા કરે છે તે જોવાનું રહ્યું.