  ગુજરાત-મુંબઈના વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરી છેતરતી ગેંગ પકડાઈ, મોડસ ઓપરેન્ડી જાણી પોલસ પણ ચોંકી

ગુજરાત-મુંબઈના વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરી છેતરતી ગેંગ પકડાઈ, મોડસ ઓપરેન્ડી જાણી પોલસ પણ ચોંકી

ગુજરાત અને મુંબઈના વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરીને છેલ્લા સાત વર્ષથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી એક શાતિર જોડીની કાગડાપીઠ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓ આંગડિયા પેઢીમાંથી બોલતા હોવાનો સ્વાંગ રચીને વેપારીઓને વિશ્વાસમાં લેતા અને પછી ઓનલાઇન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવીને લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ કરતા હતા. આખરે કેવી રીતે પોલીસના સકંજામાં આવી જોઇએ આ અહેવાલમાં. 
Written By Dipti Savant
Published: May 24, 2026, 03:45 PM IST|Updated: May 24, 2026, 03:45 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

