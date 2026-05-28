"તમે અમારી વચ્ચે આવતાં નહીં...", સાસુની નજર સામે જ વહુનું ધોળા દિવસે અપહરણ, પૂર્વ પ્રેમી સહિત 4 શખ્સો સામે ફરિયાદ

Ahmedabad News: સાબરમતી વિસ્તારમાં યુવતીનું અપહરણ. ધોળા દિવસે સાબરમતી વિસ્તારમાં બન્યો બનાવ. ક્રેટા કારમાં આવેલા ચાર લોકોએ યુવતીનું કર્યું અપહરણ. કારમાં ત્રણ યુવક અને એક યુવતી આવી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ. ઘરમાં ઘૂસીને સાસુની હાજરીમાં વહુનું અપહરણ કર્યું. યુવતીનો પૂર્વ પ્રેમી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 28, 2026, 03:47 PM IST|Updated: May 28, 2026, 03:47 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

