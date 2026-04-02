ગુજરાતી ન્યૂઝ

સોનાનો હાર, આડા સંબંધ અને આત્મહત્યા... પરિણીતાના મોતનું ખુલ્યું ચોંકાવનારું રહસ્ય, સોનાનો હાર કેવી રીતે બન્યો કારણ

Ahmedabad News: અમદાવાદ ગ્રામ્યના અસલાલીમાં સોનાના હાર અને આડા સંબંધના કારણે મોતનો ખેલ ખેલાયો છે. અસલાલી પોલીસે સાસુ, પતિ, પ્રેમી સહિત ચારની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 02, 2026, 09:49 PM IST
  • પરિણીતાની આત્મહત્યા પાછળનું ચોંકાવનારું રહસ્ય ખુલ્યું
  • પ્રેમમાં અંધ બની બહેનનો હાર પ્રેમીને આપ્યો, પ્રેમીએ કરી દગાબાજી
  • પોલીસે પતિ, સાસુ અને પ્રેમી સહિત 4 લોકોને દબોચ્યા

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બારેજામાં એક સોનાના હાર અને પ્રેમ સંબંધમાં પરિવાર હોમાયો છે અને પરિણીતાનો જીવ ઓગાળીને રાખ થવા પામ્યો છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર ઘટના. 

ગઈ તારીખ 8મી માર્ચના રોજ એટલે કે મહિલા દિવસના દિવસે જ અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 39 વર્ષીય પરિણીતાઓ ઘરે ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેની ટૂંકી સારવાર બાદ પરિણીતાનું મોત થયું હતું. ત્યારે અસલાલી પોલીસ મોત પાછળનું કારણ શું છે એ જાણવા માટે તપાસ શરુ કરી હતી. જેમાં અસલાલી પોલીસની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો હતો. 

સોનાનો હાર કેવી રીતે બન્યો આત્મહત્યાનું કારણ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ આત્મહત્યાની ઘટનાની શરૂઆત એક સોનાના હારથી થઈ રહી છે. જેમાં મૃતક પોતાની નાની બહેન પાસેથી લગ્નમાં પહેરવા માટે એક સોનાનો પહેરવા માટે સોનાનો હાર માંગ્યો હતો. જે સોનાનો હાર મૃતક પરિણીતાએ તેના જ પડોશમાં રહેતા સમીર શેખ ઉર્ફે ગુડ્ડુને આપ્યો હતો. સમીરે આ હાર પોતાના ભાઈ મુસ્તફાને આપ્યો અને મુસ્તફાએ હાર ગીરવે મૂકીને તેના પૈસા વાપરી નાખ્યા હતા. ત્યારે મૃતક પરિણીતાએ આ હાર વારંવાર સમીર પાસે માંગી રહી હતી, પણ સમીર હાર પરત આપતો ન હતો.

પત્નીની વાત સાંભળીને પતિના પગ તળિયેથી સરકી જમીન 
જ્યારે મૃતક પરિણીતાની બહેને પોતાના હારની ઉઘરાણી કરી ત્યારે મૃતક પરિણીતાએ સમીર પાસે હાર માંગ્યો, પણ સમીરે હાર પરત આપ્યો નહીં. આ દરમિયાન હારની વાત ઘરમાં સાસુ અને પતિ સુધી પહોંચી. ત્યારે મૃતક પરિણીતાએ સમગ્ર હકીકત જણાવતા એક પતિના પગ તળિયેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કેમ કે પરિણીતાએ કહ્યું હતું કે, તે સમીર શેખ સાથે ચાર વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતી. તેઓ બન્ને વારંવાર મળતા પણ હતા અને ફોન પર સતત વાતચીત પણ ચાલતી હતી. 

પરિવારના ત્રાસ અને પ્રેમીના દગો
કહેવાય છેને કે પ્રેમ આંધળો હોય છે, તેવી જ રીતે સમીર દ્વારા જ્યારે હાર માંગવામાં આવ્યો ત્યારે પ્રેમમાં અંધ થઇને મૃતક પરિણીતાએ આ સોનાનો હાર પ્રેમી સમીર શેખને આપ્યો હતો. જ્યારબાદ સમીરે આ હાર તેના ભાઈ મુસ્તુફા શેખને આપ્યો હતો. બાદમાં મુસ્તુફા શેખે આ હારને ગીરવી મૂકી પૈસા ઓગાળી ગયો હતો. જ્યારે આ વાતની જાણ પતિ અમિતને થતા તેણે પત્નીને માર પણ માર્યો હતો. જેના CCTV પણ સામે આવ્યા છે. આ બનાવના કારણે પરિવારના ત્રાસ અને પ્રેમીના દગાના કારણે કંટાળીને અંતે પરિણીતાએ મોત વહાલું કર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. 

એક તરફ પ્રેમીએ હાર પાછો ન આપ્યો અને બીજી તરફ પરિવારના શારીરિક-માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને પરિણીતાએ ઝેરી પીવાનું પસંદ કરીને મોટ વહાલું કર્યું હતું. ત્યારે આ સમગ્ર મામલે અસલાલી પોલીસે તપાસ બાદ પ્રેમી સમીર શેખ તેના ભાઈ મુસ્તફા શેખ, પતિ અને સાસુની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે પ્રેમ સંબંધમાં સોનાના હારની લેવડદેવડ, પતિ સાથેની દગાબાજી અને પરિવારના માનસિક ત્રાસના કારણે આખરે એક હસતા-રમતા પરિવારને વિખેરી નાખ્યો છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

