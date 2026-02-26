Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

અમદાવાદીઓ ટેક્સમાં 15 ટકા સુધીની રિબેટ મેળવવી છે તો આ છે સૌથી સહેલો રસ્તો, જો જો રહી ના જતા

Ahmedabad Property Tax Rebate Scheme 2026: ટેક્સ ભરવા પ્રત્યે જાગૃત લોકો માટે AMC દ્વારા એડવાન્સ ટેક્સ રિબેટ યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે એડવાન્સ ટેક્સ રિબેટ યોજનામાં ઓનલાઇન પેમેન્ટ સહિત સાથે કુલ 15 ટકા વ્યાજ માફી આપવામાં આવશે. 9 એપ્રિલથી 31 મે સુધી એડવાન્સ ટેક્સ રિબેટ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. 12 ટકાથી લઈ 15 ટકા સુધી રાહત આપવામાં આવશે. ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર એક ટકા જેટલી વધુ રાહત આપવામાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:43 PM IST

Ahmedabad Property Tax Rebate Scheme 2026: અમદાવાદના મિલકતધારકો માટે ખુશખબર સામે આવી રહ્યા છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ટેક્સ વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2026-27 માટે એડવાન્સ ટેક્સ રિબેટ યોજનાની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ વર્ષે નાગરિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રિબેટના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનો સીધો લાભ લાખો મિલકતધારકોને મળશે.

શું છે AMCની રિબેટ યોજનાની મુખ્ય વિગતો?
આગામી 9 એપ્રિલથી 31 મે સુધી જે નાગરિકો પોતાનો મિલકત વેરો એડવાન્સમાં ભરશે, તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે. આ વર્ષે બજેટમાં કરવામાં આવેલા સુધારા મુજબ, રિબેટનો દર 13% થી વધારીને 15% કરવામાં આવ્યો છે. ગયા વર્ષે જેમણે એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હતો, તેમને અગાઉ મળતા 10% ના સ્થાને આ વર્ષે 12% રિબેટ આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલા અને ડે. ચેરમેન પ્રદીપ દવેના જણાવ્યા મુજબ, ગયા વર્ષે આ યોજના હેઠળ 6 લાખ મિલકતધારકોએ ટેક્સ ભરીને કુલ ₹845.35 કરોડની આવક કરાવી હતી.

જીવદયા સંસ્થાઓ માટે મોટી રાહત, ટેક્સ મુક્તિ માટેની શરતો
આ વર્ષે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવતા અબોલ જીવોની સેવા કરતી સંસ્થાઓ માટે ટેક્સ માફી યોજના અમલી બનાવી છે. ટેક્સ મુક્તિ માટેની શરતોમાં સંસ્થા અબોલ પશુ-પક્ષીઓ માટે નિશુલ્ક સેવા અને સારવાર કરતી હોવી જોઈએ. સંસ્થા ચેરિટી કમિશનર અથવા રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ હેઠળ નોંધાયેલી હોવી અનિવાર્ય છે. સંસ્થાએ તેના હિસાબોનું નિયમિત ઓડિટ કરાવેલું હોવું જોઈએ.

નાગરિકો માટે સૂચના
વધુમાં વધુ અમદાવાદીઓ આ 15% રિબેટનો લાભ લે તે માટે તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 31 મે સુધીમાં વેરો ભરીને નાગરિકો આર્થિક બચત કરી શકે છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

