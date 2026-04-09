ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

જો જો રહી ના જતા! અમદાવાદીઓ માટે છે AMCની આ સ્પેશિયલ સ્કીમ, જાણો સત્તાધીશોનો માસ્ટર પ્લાન

Ahmedabad Property Tax Rebate Scheme 2026: અમદાવાદીઓ માટે એક ખુશીના સમાચાર મળી રહ્યા છે. તમે અમદાવાદમાં રહો છો અને તમારો પ્રોપર્ટી ટેક્સ બાકી છે, તો મિલકતધારકો માટે ખુશખબર સામે આવી રહ્યા છે. AMC દ્વારા વર્ષ 2026-27 માટે એડવાન્સ ટેક્સ રિબેટ યોજનાની જાહેરાત કરાઈ છે. આ વર્ષે નાગરિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રિબેટના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનો સીધો લાભ લાખો મિલકતધારકોને મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:29 AM IST

Ahmedabad Property Tax Rebate Scheme 2026: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 9મી એપ્રિલથી 31મી મે સુધી અમદાવાદીઓ માટે ‘એડવાન્સ પ્રોપર્ટી ટેક્સ રિબેટ યોજના' અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ કરદાતાઓને 12 ટકાથી લઈને મહત્તમ 15 ટકા સુધીનું રિબેટ આપવા નિર્ણય લેવાયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, સામાન્ય કરદાતાઓને એડવાન્સ ટેક્સ ભરવા પર 12 ટકા રિબેટ મળશે. પરંતુ જો કોઈ નાગરિક પોતાનો એડવાન્સ ટેક્સ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરશે, તો વધારાનું 1 ટકા રિબેટ મળી કુલ 13 ટકાની રાહત મળશે. 

જોકે, સૌથી વધુ ફાયદો એવા લોકોને થશે જેઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સળંગ એડવાન્સ ટેક્સ ભરે છે. આવા કરદાતાઓને 12 ટકા ઉપરાંત 2 ટકા 'લોયલ્ટી રિબેટ' અને જો ઓનલાઈન ચુકવણી કરશે તો વધુ 1 ટકા મળી કુલ 15 ટકા સુધીની ટેક્સમાં નોંધપાત્ર છૂટ મળશે.

અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. તે જોતા હાલ શહેરમાં આચારસંહિતા ચાલી રહી છે, જેના કારણે કોઈ જાહેરાત કે નિર્ણય લઈ શકાય નહીં. આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને શાસનપક્ષે અગાઉથી જ બજેટમાં આ જોગવાઈ કરી લીધી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે ગત વર્ષે એડવાન્સ પ્રોપર્ટી ટેક્સ રિબેટ યોજના દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ તિજોરીમાં 853 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા, જે આ વર્ષે વધવાની શક્યતા છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની રિબેટ યોજના વિશે જાણો...
આ વર્ષે બજેટમાં કરવામાં આવેલા સુધારા મુજબ, રિબેટનો દર 13% થી વધારીને 15% કરવામાં આવ્યો છે. આગામી 9 એપ્રિલથી 31 મે સુધી જે નાગરિકો પોતાનો મિલકત વેરો એડવાન્સમાં ભરશે, તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે. ગયા વર્ષે જેમણે એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હતો, તેમને અગાઉ મળતા 10% ના સ્થાને આ વર્ષે 12% રિબેટ આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ગયા વર્ષે આ યોજના હેઠળ 6 લાખ મિલકતધારકોએ ટેક્સ ભરીને કુલ ₹845.35 કરોડની આવક કરાવી હતી.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

AMC advance tax rebateAhmedabad tax rebate 2026Advance tax benefits Ahmedabad

