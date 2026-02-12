ઈટાલિયાએ રાજુ કરપડાને સંભળાવી દીધું : જેલમાં કયા IPS મળ્યા અને ગાંધીનગરમાં કયા બંગલામાં મળ્યા તેની પણ વિગત મારી પાસે છે!
Gopal Italia Reply On Raju Karpada Allegations ; રાજુ કરપડાના આક્ષેપોનો ગોપાલ ઈટાલિયાએ આપ્યો જવાબ. તેઓએ કહ્યું, આવું ન કરવું જોઈએ, આ પાપ છે. ગોપાલ ઈટાલિયા પ્રત્યે નારાજગી હોય તો, ગોપાલ ઈટાલિયાની ફરિયાદ દિલ્હી સુધી કરવી જોઈએ. પણ ખેડૂતોના નિસાસા લેવાનું કામ ગુજરાતમાં કોઈએ ન કરવું જોઈએ
Gujarat Politics : આમ આદમી પાર્ટીને રામરામ કરનાર રાજુ કરપડાના આક્ષેપોનો ગોપાલ ઈટાલિયાએ જવાબ આપ્યો છે. ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધીને કહ્યું કે, રાજુભાઈ કરપડાના શબ્દોથી ઘણું દુ:ખ થયું છે. રાજુભાઈનો ચહેરો પહેલા જેવો નહોતો. તેઓને જામીન કઈ રીતે મળે છે તે તેઓ જાણે છે. રાજુ કરપડાએ ખેડૂતોની બલી ચઢાવી દીધી.
રાજુભાઈના ચહેરા પર લાચારી છે
ગોપાલ ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, રાજુભાઈ કરપડાએ આજે અમારો સાથ છોડ્યો છે એ બાબતનું હું દુઃખ વ્યક્ત કરું છું. એમનો આભાર માનતા એક ખેદ વ્યક્ત કરવો છે કે, તેઓ આમ આદમી પાર્ટી સાથે નથી એ વાતનું દુઃખ તો છે અને છે જ પણ એના કરતાં પણ હજાર ગણું વધુ દુઃખ આજે રાજુભાઈનો ચહેરો અને શબ્દો જોઈને મને થયું છે. મેં રાજુભાઈને હંમેશા મારી બાજુમાં બેસીને બોલતા માઈકમાં મંચ ઉપર એક સાથે અમે બેઠા હોય ને બોલતા સાંભળ્યા છે. એમના અવાજમાં ગર્જના હતી એમના ચહેરા ઉપર કાયદેસરનું એક જનૂન અને એક આક્રોશ હતો. લોકો માટે લડવાનો અને જ્યારે તે બોલતા ત્યારે સાંભળનાર લોકોના હૃદય સુધી વાત પહોંચતી ખેડૂતોના હૃદય સુધી પહોંચતી. પણ આજે તેઓ જે બોલતા હતા એ શબ્દો એમના હૃદયમાંથી નહીં સ્ક્રિપ્ટમાંથી આવતા હોય એ પ્રકારના શબ્દો હતા. જે શબ્દોમાં કોઈ દમ ન હતો, વજન ન હતો. એ શબ્દોમાં કોઈ તાકાત નહોતી. આજે એમના ચહેરા પર નૂર નહતું. ચહેરા પર એક ગ્લાનીનો ભાવ હતો. કંઈક ખોટું કરી રહ્યા હોય, કંઈક ન કરવાનું કરી રહ્યા હોય એવો ભાવ હતો. જોઈને મને દુઃખ થયું કે એક લડાયક યોદ્ધા જેવો માણસ આજે આટલો આટલો લાચાર બનીને બેઠો છે. આજે એમના ચહેરા ઉપર લાચારી છે, ડર જેલમાં જવાનો છે. જેટલી સ્ક્રિપ્ટ આપી છે એ સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે નહી બોલું તો કદાચ મને આમ થઈ જાશે તેમ થઈ જશે.
જજમેન્ટ હોવા છતાં રાજુ કપરડા કોર્ટમાં ન ગયા, કારણ કે ઉપરથી પ્રેશર છે
ગોપાલ ઈટાલિયાએ આગળ કહ્યું કે, રાજુભાઈએ આવું પગલું કેમ ભરવું પડ્યું કારણ કે એમના ઉપર કુલ ત્રણ કેસો છે. વર્ષ 2022 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એફિડેવિટ કર્યું એમાં એમણે ત્રણ કેસોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. રાજુભાઈ આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ભાજપે આપેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે આરોપ ન લગાવતા તો કદાચ આજે એમને કોર્ટની અંદર કોઈ મોટી સજા પડવાની સંભાવના હતી. એટલે લાચારીમાં મજબૂરીમાં ડરના કારણે એમણે આ પગલું ભરવું પડ્યું છે. આજે આ બે પુરાવા ઉપરથી સાબિત થાય છે. આમ તો રાજુભાઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સથી જનતાને કહેવાની જરૂર હતી કે આજે મારી કોર્ટમાં તારીખ છે ફાઇનલ જજમેન્ટ આવવાનું છે છતાંય હું કોર્ટમાં નથી ગયો અને રાજકોટ બેઠો છું. શું કામ કારણ કે, ગાંધીનગરથી મારા ઉપર પ્રેશર છે.
આ લડાઈ કરોડો ગરીબ ખેડૂતો માટે હતી
આમ આદમી પાર્ટીના નેતાએ કહ્યું કે, હું સત્ય લોકોની સમક્ષ મૂકવા આવ્યો છું કે આ લડાઈ હતી કોના માટે હતી. રાજુભાઈ માટે, ગોપાલભાઈ માટે, આમ આદમી પાર્ટી માટે નહીં, પરંતું આ લડાઈ ગુજરાતના કરોડો ગરીબ ખેડૂતો માટે હતી, જેમના પગમાં પહેરવાના ચપ્પલો નથી. અનેક ખેડૂતો અને ખેત મજૂરો એવા છે જેના છોકરાઓને પહેરાવવા માટે પૂરતા કપડા નથી. અનેક ખેડૂતો દેવામાં ડૂબેલા છે અનેક ખેડૂતો વ્યાજના ચક્કરમાં ફસાયેલા છે એમના માટેની લડાઈ અમે બધા ભેગા મળીને લડી રહ્યા હતા. પણ આજે મને મને દુઃખ થાય છે એ વાતનું રાજુભાઈ પ્રત્યે મને કોઈ નારાજગી નથી. પણ દુઃખ એ વાતનું છે કે રાજુભાઈએ ભાજપનો હાથો બનીને ગુજરાતના ખેડૂતોના નિસાસા લેવાનું કામ કર્યું છે.
ખેડૂતોને રાજુભાઈથી આશા બંધાઈ હતી
ઈટાલિયાએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી તો રાજકીય પાર્ટી છે, આ ચાલતી રહેશે આરોપ પ્રતિઆરોપ આ બધું ચાલતું રહેવાનું છે. પણ ખેડૂતોના નિસાસા ન લેવા જોઈએ. ગુજરાતના ખેડૂતોની એક આશા બંધાવી ભરોસો આવ્યો હતો કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતૃત્વમાં કંઈક થશે. રાજુભાઈએ આરોપ મૂક્યો કે ભાઈ અમને પાર્ટી તરફથી લીગલ સપોર્ટ નથી મળ્યો. એમના પોતાના ઉપર ત્રણ કેસો ઓલરેડી છે, પોલીસ સ્ટેશન અને કોર્ટમાં કેવી રીતે કાયદો કચેરી મુદત જામીન રિમાન્ડ કેમ ચાલે એ બધું એ પોતે જાણે જ છે.
રાજુ કરપડાને જેલમાં કયા IPS મળ્યા અને ગાંધીનગરમાં ગૃહમંત્રીને કયા મળ્યા તેની પણ વિગત મારી પાસે છે
તેઓએ અમારા પર પાયાવિહોણા આરોપ લગાવ્યા એ એમની મજબૂરી છે. જેલમાં જવાથી બચવા માટે આવું કર્યું. એમણે ખેડૂત આંદોલનની બલી ચડાવી દીધી. રાજુ કરપડાને જેલમાં કયા IPS મળ્યા અને ગાંધીનગરમાં ગૃહમંત્રીને કયા બંગલામાં મળ્યા તેની પણ વિગત મારી પાસે છે. આવું ન કરવું જોઈએ, આ પાપ છે. ગોપાલ ઈટાલિયા પ્રત્યે નારાજગી હોય તો, ગોપાલ ઈટાલિયાની ફરિયાદ દિલ્હી સુધી કરવી જોઈએ. ફેસબુક ઉપર બેફામ મારા વિશે લખી નાખવું જોઈએ. પણ ખેડૂતોના નિસાસા લેવાનું કામ ગુજરાતમાં કોઈએ ન કરવું જોઈએ, કારણે ખેડૂતો પહેલાથી જ દુઃખી છે.
