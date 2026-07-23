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ગુજરાતમાં ‘જેન-ઝી’ ના રોષ સામે સરકાર આકરા પાણીએ; સોશિયલ મીડિયા પર સરકાર વિરોધી પોસ્ટ કરનારાઓનો ખાનગી રિપોર્ટ મંગાવાયો

Ahmedabad News: દિલ્હીમાં જંતરમંતર પર યુવાઓ પર લાઠીચાર્જ અને દમન ગુજારવાના મામલે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં જેન-ઝી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. જે અનુસંધાનમાં સરકારે ગુજરાત પોલીસને કેટલાંક મહત્વના આદેશ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં સોશિયલ મિડીયા પર સરકાર વિરૂદ્ધમાં પોસ્ટ મુકનાર જેન-ઝી કે એક્ટીવીસ્ટની યાદી તૈયારી કરીને તેનો ખાનગી રિપોર્ટ ગૃહવિભાગમાં આપવા માટે સુચના આપવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:58 AM IST
ગુજરાતમાં ‘જેન-ઝી’ ના રોષ સામે સરકાર આકરા પાણીએ; સોશિયલ મીડિયા પર સરકાર વિરોધી પોસ્ટ કરનારાઓનો ખાનગી રિપોર્ટ મંગાવાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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