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વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે આજે રાત્રે 12ના ટકોરે 76,000 દિવડાથી ઝગમગી ઉઠશે! CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ મા ઉમિયાની કરશે મહાઆરતી

Vishv Umiya Foundation: અમદાવાદ સ્થિત વિશ્વઉમિયાધામ ખાતે દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મદિવસ નિમિત્તે એક અદ્ભુત અને ભક્તિમય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ નિમિત્તે વિશ્વઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી.પટેલે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે મા ઉમિયાના દરબારમાં વિશેષ પ્રાર્થના અને મહાઆરતી યોજાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:15 PM IST
વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે આજે રાત્રે 12ના ટકોરે 76,000 દિવડાથી ઝગમગી ઉઠશે! CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ મા ઉમિયાની કરશે મહાઆરતી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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