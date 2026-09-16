/વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે આજે રાત્રે 12ના ટકોરે 76,000 દિવડાથી ઝગમગી ઉઠશે! CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ મા ઉમિયાની કરશે મહાઆરતી

Vishv Umiya Foundation: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મદિવસ નિમિત્તે વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે રાત્રે 12:00 વાગ્યાના ટકોરે 76,000 દિવડાઓથી આખું પરિસર ઝગમગી ઉઠશે, જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મા ઉમિયાની મહાઆરતી યોજાશે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ અને અવિરત સ્વાસ્થ્ય માટે મા ઉમિયા સમક્ષ પ્રાર્થના કરશે.
મહાઆરતી સાથે જ 150 Gen Z યુવાનોના નેતૃત્વ હેઠળ 5,000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ એકસાથે 'વંદે માતરમ'નું ગાન કરશે. આ ઐતિહાસિક અને ભક્તિમય ક્ષણના સાક્ષી બનવા માટે નાગરિકો રાત્રે સરળતાથી પહોંચી શકે તે માટે AMTS દ્વારા 100 થી વધુ ખાસ બસોની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.
76,000 દિવડાઓથી ઝગમગી ઉઠશે ધામ અને મુખ્યમંત્રી કરશે મહાઆરતી
આજે મધ્યરાત્રિએ 12 વાગ્યાના ટકોરે વિશ્વઉમિયાધામ પરિસર 76,000 દિવડાઓના દિવ્ય પ્રકાશથી ઝગમગી ઉઠશે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહીને રાત્રે 12 વાગ્યે મા ઉમિયાની ભવ્ય મહાઆરતી કરશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન મોદીજીના દીર્ઘાયુ અને દેશની સમૃદ્ધિ માટે જગતજનની મા ઉમિયાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરશે.
Gen Zના નેતૃત્વમાં વંદે માતરમનું ગાન અને AMTSની વિશેષ સુવિધા
મહાઆરતીની સાથે રાત્રે 12 વાગ્યે દેશભક્તિનો એક અનોખો માહોલ સર્જાશે, જેમાં 150 જેટલા Gen Z (યુવાનો)ના નેતૃત્વ હેઠળ 5,000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ એકસાથે 'વંદે માતરમ'નું ગાન કરશે. મુખ્યમંત્રીશ્રીની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં આ દેશભક્તિગાન યોજાશે. મધ્યરાત્રિએ દર્શનાર્થે આવતા ભક્તોને આવાગમનમાં કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે AMTS દ્વારા ખાસ 100 વધારાની બસોની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.