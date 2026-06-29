/રથયાત્રા પૂર્વે દરિયાપુરમાં જૂથ અથડામણ, મિત્રોની મજાક-મસ્તીમાં પથ્થરમારો; સગીરો સહિત 12ની ધરપકડ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના દરિયાપુરના દાંડિયાવાડ વિસ્તારમાં ગઈ સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ કેટલાક મિત્રોના જૂથ વચ્ચે સામાન્ય મજાક-મસ્તી ચાલી રહી હતી. આ મજાક-મસ્તીમાં અચાનક બોલાચાલી થઈમાં પરિણમી હતી અને મામલો ઝઘડામાં સુધી પહોંચી ગયો હતો. ત્યારે સાંજે થયેલા આ ઝઘડાની અદાવત રાખીને રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ મિત્રોના પરિવારો આમને-સામને આવી ગયા હતા. મિત્રો વચ્ચે થયેલી સામાન્ય મજાક-મસ્તીએ રાતના અંધારામાં બન્ને પક્ષના પરિવારોએ પથ્થર અને લાકડાના દંડા લઈને સામ-સામે આવી ગયા હતા.
અથડામણમાં ત્રણ લોકો ઇજાગ્રસ્ત
જોતજોતામાં બન્ને જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો શરૂ થયો અને લોકો તલવાર તથા લાકડાના દંડા વડે એકબીજા પર તૂટી પડ્યા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ દરિયાપુરનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને મામલો થાળે પાડ્યો હતો. ત્યારે અથડામણમાં હાલ ત્રણ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. દરિયાપુર પોલીસે સામ-સામે ક્રોસ ફરિયાદ નોંધીને મહિલાઓ અને સગીરો સહિત 12 લોકોની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસે 12 લોકોની કરી ધરપકડ
દરિયાપુર પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા એફ-ડિવિઝન પોલીસે રાત્રે જ કોમ્બિંગ કરીને બન્ને જૂથો સામે-સામે ક્રોસ ફરિયાદ નોંધી હતી. પોલીસે આ કેસમાં મહિલાઓ, પુરુષો અને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા સગીરો સહિત કુલ 12 આરોપીઓને હસ્તગત કર્યા છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં પકડાયેલા કોઈપણ આરોપીનો હાલ પૂરતો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ મળી આવ્યો નથી.
એક ફરિયાદમાં ઝડપાયેલા આરોપીઓના નામની વાત કરવામાં આવે તો પ્રથમ ફરિયાદના આરોપીઓમાં યાયા બુખારી, રશીદ બુખારી, સાહિલ બુખારી, નજીર ગોટા, ફૈઝાન મિયાણા અને 1 સગીર સામેલ છે. જ્યારે બીજી ફરિયાદના આરોપીઓની વાત કરવામાં આવે તો નસરીન શેખ, ફૈઝાન અલ્લારા, 3 અજાણ્યા શખ્સો અને 1 સગીર સમાવેશ થવા પામ્યો છે.
એક નાની મજાક બની શકે છે ભારે
આ ઘટના એ પણ દર્શાવે છે કે નાની બાબતને જો સમયસર સમજદારીથી ઉકેલવામાં ન આવે તો તે ગંભીર કાયદો અને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન બની શકે છે. એક જ વિસ્તારમાં રહેતા મિત્રો વચ્ચેની એક નાની મજાક જ્યારે હદ વટાવી જાય છે, ત્યારે તે બે પરિવારો વચ્ચે જીવનભરની દુશ્માનવટ થઇ શકે છે. બાળકોની પાછળ પરિવારને જેલના સળિયા પાછળ જવાનો વારો આવતો હોય છે જેનું આ ઉદાહરણ છે. એક ક્ષણનો આવેશ માત્ર સંબંધોને જ નહીં, પરંતુ આખા પરિવારને કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.