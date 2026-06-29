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રથયાત્રા પૂર્વે દરિયાપુરમાં જૂથ અથડામણ, મિત્રોની મજાક-મસ્તીમાં પથ્થરમારો; સગીરો સહિત 12ની ધરપકડ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં એક તરફ રથયાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ થઇ છે, ત્યારે જ બીજી તરફ અમદાવાદના સંવેદનશીલ વિસ્તાર ગણાતા એવા દરિયાપુર વિસ્તારમાં મજાક મસ્તીની બાબતે બે જૂથો વચ્ચે અથડામણ અને પથ્થરમારાની ઘટના સામે આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:22 PM IST
રથયાત્રા પૂર્વે દરિયાપુરમાં જૂથ અથડામણ, મિત્રોની મજાક-મસ્તીમાં પથ્થરમારો; સગીરો સહિત 12ની ધરપકડ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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