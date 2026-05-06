/GSEB 10th Result: ધોરણ-10નું ઐતિહાસિક પરિણામ જાહેર: જાણો કેટલું રહ્યું રિઝલ્ટ અને કેવી રીતે જોશો માર્કશીટ?

GSEB SSC Result 2026: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 બોર્ડનું 83.86 ટકા પરિણામ આવ્યું છે. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે 1.30% પરિણામ વધારે આવ્યું છે. બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર પરિણામ જોઈ શકાય છે. તે સિવાય વ્હોટસએપ નંબર પરથી પણ પરિણામ જોઈ શકાય છે.
GSEB SSC Result 2026: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ધોરણ-10 એસ.એસ.સી. પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે પરિણામમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ સમાન છે.
પરિણામની મુખ્ય વિગતો
આ વર્ષે રાજ્યનું કુલ પરિણામ 83.86% નોંધાયું છે. દર વખતની જેમ આ વર્ષે પણ દીકરીઓએ બાજી મારી છે. વિદ્યાર્થીનીઓનું પરિણામ 88.28% આવ્યું છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ છોકરીઓ કરતાં ઓછું છે. આ વર્ષે કુલ 7,56,392 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 6,34,327 ઉમેદવારો પાસ થયા છે. રાજ્યની 1,697 શાળાઓએ 100% પરિણામ મેળવીને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે 39 શાળાઓનું પરિણામ શૂન્ય ટકા રહ્યું છે.
જિલ્લા અને કેન્દ્રવાર દેખાવ
જિલ્લાવાર પરિણામોમાં વિવિધતા જોવા મળી છે, જેમાં નર્મદા જિલ્લાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ડંકો વગાડ્યો છે.
કેવી રીતે જોશો પરિણામ?
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ નીચેની બે સરળ રીતો દ્વારા પરિણામ જાણી શકે છે:
1. વેબસાઈટ દ્વારા: બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ [www.gseb.org](http://www.gseb.org) પર જઈને તમારો સીટ નંબર એન્ટર કરો.
2. WhatsApp દ્વારા: તમારા મોબાઈલમાંથી 6357300971 નંબર પર બેઠક ક્રમાંક (Seat Number) મોકલીને પણ ત્વરિત પરિણામ મેળવી શકાશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ 92.50% રહ્યું છે, જ્યારે ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ 82.67% નોંધાયું છે. જે વિદ્યાર્થીઓ સફળ નથી થઈ શક્યા, તેમના માટે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જૂન-2026માં ‘Best of Two’ પદ્ધતિ સાથે પૂરક પરીક્ષા યોજવામાં આવશે, જેથી તેઓ પોતાનું વર્ષ બચાવી શકે.