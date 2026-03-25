અમદાવાદમાં કેટલા લોકો પાસે છે દારૂની પરમિટ? કેટલાની કરાઈ કેન્સલ, સરકારે જાહેર કર્યા આંકડા
Gujarat Legislative Assembly: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન લિકર પરમિટમાં થતા ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો ગાજ્યો હતો. કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે પરમિટ મેળવવાની પ્રક્રિયામાં મોટાપાયે ગેરરીતિઓ થઈ રહી છે. આ ગંભીર આરોપો સામે જવાબ આપતા મંત્રી કમલેશ પટેલે ગૃહમાં નિયમોની સ્પષ્ટતા કરી હતી અને સરકારની પારદર્શક નીતિ વિશે માહિતી આપી હતી.
કોંગ્રેસના આક્ષેપો અને વિવાદ
ગૃહમાં ચર્ચાની શરૂઆત કરતા કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે લિકર પરમિટના મુદ્દે સરકારને ઘેરી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે પરમિટ મેળવવાની પ્રક્રિયામાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને ખોટા સર્ટિફિકેટના આધારે પરમિટો મેળવવામાં આવી રહી છે. તેમણે આ બાબતે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણી પણ કરી હતી.
રાજ્ય સરકારનો પક્ષ: નિયમો અને પ્રક્રિયા
વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા મંત્રી કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં લિકર પરમિટ આપવા માટે કડક નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે પરમિટ આપવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા 'મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ' હેઠળ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પરમિટ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા તેની તંદુરસ્તી અંગેનું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે. આ મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટ અને અન્ય પુરાવાઓની ઝીણવટભરી ચકાસણી બાદ જ મંજૂરી અપાય છે.
અમદાવાદમાં શું છે આંકડા? કેટલી પરમિટ અપાઈ?
ચર્ચા દરમિયાન અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં લિકર પરમિટના આંકડા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મળતી માહિતી પ્રમાણે અમદાવાદમાં કુલ 14,862 લોકોને પરમિટ આપવામાં આવી છે. જેમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 1,146 લોકોને નવી પરમિટ આપવામાં આવી છે. વર્ષ 2025માં 24 લોકોની પરમિટ રદ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જે કિસ્સાઓમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાયું છે અથવા પુરાવાઓ અધૂરા હતા, ત્યાં કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે. જેનું ઉદાહરણ વર્ષ 2025માં રદ કરવામાં આવેલી 24 પરમિટ છે.
