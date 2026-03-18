Prev
Next
ગુજરાત ATSની મોટી સફળતા, UPમાં ખેતરની આડમાં ચાલતી ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ; કરોડોનું રો-મટીરીયલ જપ્ત

Ahmedabad News: ગુજરાત એટીએસ દ્વારા થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદમાંથી ડ્રગ્સ સાથે પકડેલા એક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. આ આરોપીની તપાસ ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી સુધી લઈ ગઈ છે. એટીએસ દ્વારા ઉત્તરપ્રદેશમાંથી ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી તેમજ મોટી માત્રામાં રો-મટીરીયલ પકડી પાડ્યું છે. એટીએસ દ્વારા બે આરોપીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જુઓ શું હતો સમગ્ર કેસ અને એટીએસ ઓછી માત્રાના જથ્થાથી કઈ રીતે ડ્રગ્સની ફેક્ટરી સુધી પહોંચી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:56 PM IST
  • દાણીલીમડાના ડ્રગ્સ પેડલરની ધરપકડ ખોલી દીધા UPના રાજ
  • અમદાવાદથી UP સુધી ઓપરેશન હાથ ધરી એટીએસ ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો કર્યો પર્દાફાશ
  • મરઘા ફાર્મના શેડમાં બનતું હતું મેફેડ્રોન, ATSએ 200 કિલોથી વધુ જથ્થો પકડ્યો

Trending Photos

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકર નગર જિલ્લાના એક ગામમાં ખેતરમાં ચાલતી ડ્રગ્સની ફેક્ટરી પકડી પાડી છે. યુપીના રામનગર કરે ગામની સીમમાં આવેલા મરઘા ફાર્મની આડમાં ડ્રગ્સ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી, જ્યાં દરોડો પાડી 6 કિલો મેફરોન, 50 કિલો લિક્વિડ મેફેટડ્રોન, 88 કિલો અન્ય કેમિકલ તેમજ 200 કિલો રો-મટીરીયલ અને કેમિકલ કબજે કરવામાં આવ્યું છે. એટીએસ દ્વારા ફેક્ટરીમાંથી કપિલદેવ શર્મા અને રામશંકર ઉર્ફે પંકજની ધરપકડ કરી છે.

એટીએસ દ્વારા થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી સાફાદ અહેમદ ઉર્ફે ચાંદ ફારૂકીની 4.6 ગ્રામ ડ્રગ સાથે ધરપકડ કરી હતી. જેની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આરોપી સફાદ અહેમદ ફારુકીને દાણીલીમડાનો સોહિલ ઉર્ફે ભૂરા અને ફરહાન ઉર્ફે ભૂરા નામના શખ્સો દ્વારા ડ્રગ્સનો જથ્થો આપવામાં આવ્યો હતો. જેથી એટીએસ દ્વારા બન્ને આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. બન્ને આરોપીઓની તપાસ દરમિયાન એટીએસને સોહિલ ઉર્ફે ભૂરાને 300 ગ્રામ મેફેડ્રોનનો જથ્થો પંકજ અને કપિલ નામના વ્યક્તિઓ પાસેથી લીધા હોવાનું ખુલાસો થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

એટીએસ સતત 12 દિવસ સુધી વોચ ગોઠવી હતી
એટીએસ દ્વારા પંકજ અને કપિલની તપાસ શરૂ કરાઈ હતી. આ દરમિયાન એટીએસને માહિતી મળી હતી કે, પંકજ અને કપિલ ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકરનગર જિલ્લાના એક ગામડામાં અનેક વખત અવરજવર કરી છે. એટીએસ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી સતત 12 દિવસથી ગામડામાં જઈને તપાસ શરૂ કરી હતી. એટીએસની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, પંકજ અને કપિલ નામના વ્યક્તિઓ આંબેડકરનગર જિલ્લાના રામનગર કરે ખાતે આવેલા એક પતરાના શેડમાં અનેક વખત અવરજવર કરી રહ્યા છે. જ્યાં દડો પાડતા એટીએસને ડ્રગ્સની ફેક્ટરી મળી આવી હતી.

બન્ને આરોપીઓ ધોરણ 10 અને 12 સુધીનો કરેલો હતો અભ્યાસ 
એટીએસ દ્વારા ખેતરમાં ચાલી રહેલી ડ્રગ્સની ફેક્ટરીમાં દરોડો પાડી મોટી માત્રામાં રો-મટીરીયલ તેમજ અન્ય સાધનો કબજે કર્યા છે. તેમજ કપિલ અને પંકજની ધરપકડ કરી છે. બન્ને આરોપીઓની પૂછપરછ તેમજ પ્રાથમિક તપાસમા સામે આવ્યું કે, કપિલ અને પંકજ ધોરણ 10 અને 12 સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. તેથી બન્નેને કેમિકલ વિશે જાણકારી હોવાથી બન્ને આરોપીઓ મરઘા ફાર્મ અને પતરાના શેરની આડમાં ડ્રગ્સ બનાવતા હતા. 

આ રીતે બન્ને આરોપીઓ આવ્યા હતા પરિચયમાં
પોલીસ કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને જાણ થાય નહીં તેના માટે ડ્રગ્સ બનાવતા સમયે જ સાધન સામગ્રીઓ બહાર રાખતા હતા બાદમાં તેને ઢાંકી દેવામાં આવતી હતી. પંકજ અને કપિલ બન્ને યુપીના હોવાથી એકબીજાના પરિચયમાં આવ્યા હતા. છેલ્લા ત્રણથી ચાર મહિનાથી બન્ને આરોપીઓએ ખેતરમાં ડ્રગ્સ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. હાલ તો એટીએસ દ્વારા બન્નેની ધરપકડ કરી તેમની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. 

એટીએસે અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ હાથ ધરી
ડ્રગ્સ બનાવવાની કાર્યવાહીમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સામેલ છે કે કેમ. આ ઉપરાંત જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં આવતું હતું તે કોને સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. તેમજ ડ્રગ્સ બનાવવા માટેનું રો-મટીરીયલ ક્યાંથી ખરીદવામાં આવતું હતું. આ તમામ વિગતો એટીએસ દ્વારા મેળવવામાં આવી રહી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat ATSDrug Factory BustedMD Drugsગુજરાત એટીએસડ્રગ્સ ફેક્ટરી

Trending news