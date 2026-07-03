/રથયાત્રા પહેલાં ગુજરાત ATSને મોટી સફળતા; જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકી ઝડપાયા, જાણો આરોપીના નામ

Ahmedabad News: રથયાત્રા પહેલાં ગુજરાત ATSને એક સૌથી મોટી સફળતા મેળવી છે. પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' (JeM) સાથે સંકળાયેલા 8 ખતરનાક આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી આ આતંકીઓને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં જૈશ-એ મોહમ્મદનું નેટવર્ક સક્રિય કરવા માટે આતંકવાદીઓ કામગીરી કરી રહ્યા હતાં. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન જૈશ-એ મોહમ્મદનું નેટવર્ક સક્રિય કરવા માટે આતંકવાદીઓ કામગીરી કરી રહ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે..
આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, પકડાયેલા આ તમામ 8 આરોપીઓ ગુજરાત રાજ્યમાં આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપવા માટે સક્રિયપણે પોતાનું નેટવર્ક મજબૂત કરી રહ્યા હતા. તેઓ રાજ્યમાં શાંતિ અને સુરક્ષાને ડહોળવાનું મોટું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. જોકે, ગુજરાત ATSની સતર્કતાને કારણે આ આતંકીઓના મનસૂબા પર પાણી ફરી વળ્યું છે. સમયસર થયેલી આ ધરપકડને કારણે રાજ્યમાં થનારા સંભવિત મોટા આતંકવાદી હુમલા કે દુર્ઘટનાની આશંકા ટળી ગઈ છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓના નામ
દેશ વિરોધી સામગ્રીનો જથ્થો જપ્ત
તપાસ દરમિયાન સુરક્ષા એજન્સીઓને આરોપીઓ પાસેથી મોટી માત્રામાં દેશ વિરોધી સાહિત્ય અને અન્ય સંદિગ્ધ સામગ્રી મળી આવી છે. આ સામગ્રીઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ કયા પ્રકારના આતંકવાદી ષડયંત્રને અંજામ આપવાની તૈયારીમાં હતા. હાલમાં ATS આ જપ્ત કરાયેલી સામગ્રીનું ઝીણવટભર્યું વિશ્લેષણ કરી રહી છે.
કનેક્શન અને આગળની તપાસ
ATS હવે આ આરોપીઓના નેટવર્કને તોડવા માટે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. મુખ્યત્વે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ આતંકીઓ દેશ-વિદેશમાં કોના કોના સંપર્કમાં હતા અને તેમને આ કામગીરી માટે ક્યાંથી સૂચનાઓ મળતી હતી. આ ધરપકડ બાદ અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.