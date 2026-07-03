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રથયાત્રા પહેલાં ગુજરાત ATSને મોટી સફળતા; જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકી ઝડપાયા, જાણો આરોપીના નામ

Gujarat ATS Arrests Jaish-e-Mohammed Terrorist: ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાંથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ ના 8 આતંકીઓ ઝડપાયા. આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા ૮ ખતરનાક આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ATS એ ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં તપાસ કરીને આ આતંકીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પકડાયેલા આરોપીઓ ગુજરાત રાજ્યમાં આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપવા માટે પોતાનું સક્રિય નેટવર્ક ઊભું કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:35 PM IST
રથયાત્રા પહેલાં ગુજરાત ATSને મોટી સફળતા; જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકી ઝડપાયા, જાણો આરોપીના નામ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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