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  • /ગુજરાતમાં આતંકવાદી નેટવર્ક મુદ્દે વધુ એક મોટો ખુલાસો: જેશ-એ-મોહમ્મદ દ્વારા 100થી વધુ યુવાનોને ભટકાવવાનો આતંકી પ્લાન નિષ્ફળ

ગુજરાતમાં આતંકવાદી નેટવર્ક મુદ્દે વધુ એક મોટો ખુલાસો: જેશ-એ-મોહમ્મદ દ્વારા 100થી વધુ યુવાનોને ભટકાવવાનો આતંકી પ્લાન નિષ્ફળ

Gujarat ATS: ​ગુજરાતમાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક મોટી સફળતા મેળવીને રાજ્યને એક ભયાનક આતંકવાદી ષડયંત્રમાંથી ઉગારી લીધું છે. ગુજરાત ત્રાસવાદ વિરોધી દળ (ATS) દ્વારા રાજ્યમાં સક્રિય એવા એક મોટા આતંકવાદી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જેશ-એ-મોહમ્મદ દ્વારા ગુજરાતના શાંત વાતાવરણને ડહોળવાનો એક પદ્ધતિસરનો પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો હતો, જેને ATSની સતર્કતાએ નિષ્ફળ બનાવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:29 AM IST
ગુજરાતમાં આતંકવાદી નેટવર્ક મુદ્દે વધુ એક મોટો ખુલાસો: જેશ-એ-મોહમ્મદ દ્વારા 100થી વધુ યુવાનોને ભટકાવવાનો આતંકી પ્લાન નિષ્ફળ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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