/ઓનલાઈન વસ્તી ગણતરી ફોર્મ ભરવાની A ટુ Z માહિતી : પોર્ટલથી લઈને ટોલ ફ્રી નંબર સુધીના તમામ અપડેટ આ રહ્યાં

Census 2027 Self Enumeration Gujarat : સરકારે પહેલીવાર વસ્તીગણતરીની કામગીરીને ઓનલાઈન બનાવી છે, જેમાં નાગરિકો જાતે જ એક ક્લિક પર પોતાની માહિતી ભરી શકશે. આજથી 30 મે સુધી ઓનલાઈન સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. જાણી લો તમારા કામની તમામ માહિતી.
How to fill Census form online in Gujarat : ગુજરાતમાં આજથી વસ્તી ગણતરીનો ઓનલાઈન તબક્કો શરૂ થઈ ગયો છે. જેમાં નાગરિકો જાતે જ સ્વગણતરી કરી શકે છે. આવું કરવાના અનેક ફાયદા છે. આ રીતે તમે જાતે જ તમારી માહિતી સરકારી પોર્ટલ પર ભરી શકશો. આ માહિતી ગુપ્ત પણ રહેશે. પહેલીવાર સ્વગણતરી કરવાનો ઓપ્શન સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જાણી લો તમે કયા પોર્ટલ પર જઈને કેવી રીતે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો.
તમારી પાસે માત્ર 15 દિવસનો જ સમય છે
જનગણના 2027 અંતર્ગત ગુજરાતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની સ્વ-ગણતરી ઓનલાઈન માધ્યમથી પૂર્ણ કરીને વસ્તી ગણતરી 2027ની સ્વ-ગણતરીનો ઔપચારિક પ્રારંભ કરાવ્યો. તો કેન્દ્રીય જળસંચાલય મંત્રી સીઆર. પાટીલે પણ આજે સ્વગણતરી કરી. સાથે જ પોતાના પરિવારની માહિતી પણ ઓનલાઈન ભરી. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના લોકોને આજથી 31-05-2026 સુધીના નિર્ધારિત 15 દિવસમાં સ્વ-ગણતરી કરીને મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય કવાયતમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા અનુરોધ કર્યો છે.
સ્વગણતરી સિસ્ટમથી એક ક્લિક પર ફોર્મ ભરી શકો છો
2027ની વસ્તી ગણતરીમાં પ્રથમ વખત શરૂ કરાયેલી સ્વ-ગણતરી પદ્ધતિથી ઓનલાઈન પોર્ટલ અને મોબાઇલથી માહિતી આપી શકાશે. તારીખ 31 મે, સુધી નિર્ધારિત 15 દિવસમાં લોકો પોતાની જરૂરી વિગતો જાતે ઓનલાઇન ભરીને આ પ્રક્રિયામાં સહભાગી થઈ શકશે. સ્વ-ગણતરીની આ પહેલ નાગરિકોને સરળ, સુરક્ષિત અને અનુકૂળ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે તેના થકી નાગરિકો ગમે ત્યાંથી પોતાની માહિતી ઓનલાઇન સબમિટ કરી શકે છે.
આ રહી વેબસાઈટની લિંકથી લઈને અન્ય માહિતી
નાગરિકો https://se.census.gov.in/ પરથી જરૂરી માર્ગ દર્શન દ્વારા તેમની સ્વ-ગણતરી પૂર્ણ કરી શકે છે તેમજ સક્રિય નાગરિક ભાગીદારીથી પોતાની વિગતો ઓનલાઈન ભરીને સમયસર અને સચોટ માહિતી પણ આપી શકે છે. વસ્તી ગણતરી-2027માં પ્રથમ વખત સ્વ-ગણતરી પદ્ધતિ રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં આ ગણતરી 17 થી 31 મે, 2026 દરમિયાન વેબ પોર્ટલ પર નાગરિકો પોતાની વિગતો પૂરી પાડીને સ્વ ગણતરી માં ભાગ લઈ શકશે. ત્યારબાદ 1 થી 30 જૂન, 2026 દરમિયાન 1 લાખથી વધુ વસ્તી ગણતરી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા હાઉસ લિસ્ટીંગ ઓપરેશન્સ (HLO) હાથ ધરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વખતે વસ્તી ગણતરી-2027 સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ મોડથી પોર્ટલ અને મોબાઇલ આધારિત કરવામાં આવી રહી છે. તેથી નાગરિકો મોબાઈલ પરથી પણ આ માહિતી ભરી શકશે.
સરકારી ટોલ ફ્રી નંબર પર મદદ મળશે
જો તમને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવામાં કોઈ અડચણ આવી રહી છે, અથવા કોઈ ટેકનિકલ ખામી આવી રહી છે, તો તમારી માદદ માટે એક ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપવામાં આવ્યો છે. ટોલ ફ્રી નંબર 1855 પર સંપર્ક કરીને તમે ઓનફાઈન ફોર્મ ભરતા સમયે કોઈ પણ દુવિધા હોય તો સંપર્ક કરી શકો છો. તેમજ જરૂરી ગાઈડલાઈન પણ મેળવી શકો છો.