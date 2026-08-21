/ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા દિલ્હીથી ઘડાઈ નવી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ; પ્રદેશ માળખામાં થશે મોટો ફેરફાર, રણનીતિકાર સુનિલ કાનુગોલુને સોંપાઈ કમાન

Gujarat Congress: ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસને પુનઃ જીવિત કરવા માટે એક નવી 'બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ' તૈયાર કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે અત્યારથી જ આગોતરું આયોજન શરૂ કરી દીધું છે અને 'મિશન ગુજરાત' હેઠળ પાર્ટી સંપૂર્ણપણે ઇલેક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. ખાસ કરીને, કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસને ભવ્ય વિજય અપાવનાર માસ્ટર માઈન્ડ અને પ્રખ્યાત ઇલેક્શન સ્ટ્રેટેજિસ્ટ સુનિલ કાનુગોલુને હવે ગુજરાત કોંગ્રેસની મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
તેમની એન્ટ્રી સાથે જ પાર્ટીમાં નવો પ્રાણ ફૂંકાયો છે અને પ્રદેશના સંગઠનાત્મક માળખામાં મોટા ફેરફારોની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણીમાં મજબૂત પકડ બનાવવાના ભાગરૂપે ટૂંક જ સમયમાં સમગ્ર પ્રદેશ માળખાને નવો ઓપ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, 50 જેટલા સંભવિત ઉમેદવારોને એક ચોક્કસ 'રોડમેપ' આપીને તેમને અત્યારથી જ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સક્રિય કરવાની રણનીતિ પણ ઘડી કાઢવામાં આવી છે.
પ્રદેશ માળખામાં ધરખમ ફેરફારોની તૈયારી
ચૂંટણી જીતવાના લક્ષ્ય સાથે હાઇકમાન્ડ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના માળખાને નવો ઓપ આપવા જઈ રહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ ઑગસ્ટ મહિનાના અંત સુધીમાં જ સંગઠનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. કાર્યકારી અધ્યક્ષથી લઈને વિવિધ મોરચાના અધ્યક્ષ પદે નવા અને સક્રિય ચહેરાઓની નિમણૂક કરવામાં આવશે. માત્ર હોદ્દા ભોગવતા અને નિષ્ક્રિય નેતાઓને પડતા મૂકીને પક્ષને વફાદાર અને જમીન સાથે જોડાયેલા સંનિષ્ઠ કાર્યકરોને સંગઠનમાં તક આપવામાં આવશે.
50 સંભવિત ઉમેદવારો માટે 'રોડમેપ' તૈયાર
આ વખતે કોંગ્રેસ છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ વહેંચવાની પોતાની જૂની ભૂલનું પુનરાવર્તન કરવા માંગતી નથી. દિલ્હીથી મળતા સંકેતો મુજબ, 2017 અને 2022ની ચૂંટણીના પ્રદર્શનના આધારે પક્ષના મજબૂત એવા 50 સક્ષમ અને સંભવિત ઉમેદવારોને અત્યારથી જ ચૂંટણીલક્ષી તૈયારીઓ શરૂ કરવા ખાનગીમાં સૂચના આપી દેવાશે. આ ઉમેદવારોને જીત માટેનો એક ચોક્કસ રોડમેપ આપવામાં આવશે, જેના આધારે તેમણે તૈયારી કરવાની રહેશે. હાઈકમાન્ડ આ તમામ ઉમેદવારોની કામગીરી પર સીધી વોચ રાખશે.
અમદાવાદ (AMC) વિપક્ષના નેતાનો નિર્ણય અંતિમ તબક્કામાં
બીજી તરફ, ત્રણ મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં આંતરિક ખેંચતાણને કારણે અમદાવાદ સહિતની મહાનગરપાલિકાઓમાં કોંગ્રેસ હજુ વિપક્ષના નેતા નક્કી કરી શકી નથી. જોકે, ચાલુ માસમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતાનું નામ ફાઈનલ થઈ જવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં વિપક્ષના નેતા તરીકે નિરવ બક્ષીનું નામ લગભગ નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ શહેરના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પણ આ જ મત ધરાવતા હોવાથી હવે માત્ર સત્તાવાર જાહેરાતની જ ઔપચારિકતા બાકી છે.