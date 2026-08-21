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ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા દિલ્હીથી ઘડાઈ નવી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ; પ્રદેશ માળખામાં થશે મોટો ફેરફાર, રણનીતિકાર સુનિલ કાનુગોલુને સોંપાઈ કમાન

Gujarat Congress: આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે અત્યારથી જ દિલ્હીમાં બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસને શાનદાર વિજય અપાવનાર માસ્ટરમાઇન્ડ અને ચૂંટણી રણનીતિકાર સુનિલ કાનુગોલુને હવે ગુજરાત કોંગ્રેસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમની એન્ટ્રી સાથે જ ગુજરાત કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે 'ઇલેક્શન મોડ'માં આવી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:56 AM IST
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા દિલ્હીથી ઘડાઈ નવી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ; પ્રદેશ માળખામાં થશે મોટો ફેરફાર, રણનીતિકાર સુનિલ કાનુગોલુને સોંપાઈ કમાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા દિલ્હીથી ઘડાઈ નવી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ; પ્રદેશ માળખામાં...
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