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અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન: ગૃહમંત્રી અમિત શાહના રાજીનામાની માગણી

નીટ પેપર લીક વિવાદ અને દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ-યુવાનો પર થયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદમાં વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિવાધ બેનરો સાથે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ જોડાયા છે અને રેલી તથા ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:35 PM IST
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન: ગૃહમંત્રી અમિત શાહના રાજીનામાની માગણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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