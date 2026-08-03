/અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન: ગૃહમંત્રી અમિત શાહના રાજીનામાની માગણી

દિલ્હીમાં જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના લાઠીચાર્જ અને નીટ પેપર લીક મુદ્દે કોંગ્રેસે અમદાવાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. કોંગ્રેસ દ્વારા 'છાત્રો કી ગુંજ' રેલી અને ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નીટ પેપર વિવાદને લઈને કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરી છે. અમદાવાદના નેહરૂબ્રિજથી આ રેલીની શરૂઆત થઈ છે. રેલીમાં ભાજપ હાય હાયના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન
ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા છાત્રો કી ગુંજ રેલીમાં અમિત ચાવડા, ભરતસિંહ સોલંકી સહિત મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા. નીટ પેપર લીક અને શિક્ષણમાં વ્યાપારીકરણના આરોપ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા રેલી અને ધરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રેલીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા અમિત શાહના રાજીનામાની માગ પણ કરવામાં આવી હતી.
રેલી બાદ ધરણાનું આયોજન
કોંગ્રેસ દ્વારા વિવિધ નારાઓ સાથે આ રેલી કાઢવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સરદાર બાગ બેસી સાંજ સુધી ધરણા કરવાના છે. કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસની રેલીમાં વિવિધ બેનરો જોવા મળ્યા હતા. જેમાં 'ટીયર ગેસ નહીં ચલેગી, AK-47 નહીં ચલેગી' જેવા સૂત્રો લખવામાં આવ્યા હતા.
दिल्ली में देश के भविष्य, विद्यार्थियों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन पर देश के गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज लोकतंत्र पर एक कलंक है।
गृह मंत्री अमित शाह इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी… pic.twitter.com/J5EnITT2ON
— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) August 3, 2026
અમદાવાદ ખાનપુરમાં આવેલા ભાજપ કાર્યાલયથી આશરે 100 મીટરના અંતરે કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો. કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા અમિત શાહના રાજીનામાની પણ માગ કરવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો પર ખોટી FIR બંધ કરોના પોસ્ટર સાથે કોંગ્રેસ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓએ ભાજપ હાય-હાયના નારા પણ લગાવ્યા હતા.