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કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડની 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક'; ગુજરાત કોંગ્રેસમાં મોટો ફેરફાર: પ્રભારી બાદ હવે બે સહપ્રભારીઓની વિદાય નિશ્ચિત

Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસને પુનઃ જીવિત નેતૃત્વએ નિષ્ક્રિય પ્રભારી મુકુલ વાસનિકને હટાવીને કરવા દિલ્હી હાઈકમાન્ડ સક્રિય થયું છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય તેમના સ્થાને યુવા નેતા રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાની નિયુક્તિ કરી છે. હવે ગુજરાત કોંગ્રેસના બે સહપ્રભારીને પણ સંગઠનમાંથી વિદાય આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. થયો છે. નવા સહપ્રભારીની નિયુક્તિ બાદ પ્રદેશ કોંગ્રેસના કેમકે, દિલ્હીમાં નવા પ્રભારી માટે બેઠકોનો ધમધમાટ શરૂ માળખાને નવો ઓપ અપાશે.

Published: Sep 09, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:37 AM IST
કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડની 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક'; ગુજરાત કોંગ્રેસમાં મોટો ફેરફાર: પ્રભારી બાદ હવે બે સહપ્રભારીઓની વિદાય નિશ્ચિત

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