/Breaking News : ડ્રગ્સ, ક્રિપ્ટો અને આતંકવાદ! અમદાવાદમાંથી ઝડપાયું ઈન્ટરનેશનલ ટેરર ફંડિંગનું સૌથી મોટું હાઈટેક નેટવર્ક

Crypto Network Of 226 Crore Dark Web Links Exposed : ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સે મોટા ડ્રગ્સની હેરાફેરી, મની લોન્ડરિંગ સહિત આતંકી ધિરાણ સાથે જોડાયેલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો ખુલાસો કરતા 9 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે. આ સાથે જ 226 કરોડના વહેવારો કયા કયા દેશોમાં અને કેવી રીતે થયા તે તમામની માહિતી સામે આવી
Gandhinagar News : ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે મોટી કાર્યવાહી કરીને ડ્રગ્સની હેરફેર, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટું એક્શન લીધું છે. આતંકી ધિરાણ સાથે જોડાયેલ ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ સાથે પોલીસે કુલ 9 આરોપીની ધરપકડ કરીને દેશવિરોધી ડાર્કવેબ લિંકના ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ નેટવર્ક ડાર્કવેબ પર નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સના વેચાણ, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી સંગઠનોના ફંડિંગ સાથે સંકળાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ગુનાની વિગત અને મોડસ ઓપરેન્ડી
એક ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન નાર્કોટિક્સ વેચનાર વેબસાઇટ 'ARTEMISLAB.CC' ના વ્યવહારો ગુજરાત ખાતેના ક્રિપ્ટો વૉલેટ માં થયેલ હોવાનું ધ્યાન પર આવ્યા હતા. જેમાં મોહસીન સદીક મોલાણી નામના યુઝરના વોલેટમાં ફડ ટ્રાન્સફર થયેલું હતું. આ મોહસીન મોલાણીના વોલેટ અને એકાઉન્ટનું વધુ એનાલિસિસ કરતા, તેના વોલેટ સાથે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારોમાં સંકળાયેલ ભારતના અન્ય ૯ યુઝર્સના વોલેટમા નાણાકીય વ્યવહારો થયા હોવાનું ખુલ્યુ હતું. આ ટોળકી દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો છુપાવવા માટે મોનેરો (Monero) જેવી અનામી અને ટ્રેસ ન કરી શકાય, જે મુખ્યત્વે આતકવાદી ફાયનાન્સ નેટવર્ક, ડાર્ક વેબ, ડ્રગ્ઝ પ્રવૃત્તિ વગેરેમાં વપરાય છે, તેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો પણ મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
પકડાયેલ આરોપીઓ
1. મોહસીન સાદિક મોહમદ મોલાની છીપા, સરખેજ અમદાવાદ
2 એજાઝ અસલમખાન પઠાણ રહે, અમદાવાદ
3. મોહમ્મદ ઝૈદ અબ્દુલકાદરભાઈ સિદ્દી, અમદાવાદ
4 નાવેદ અયુબખાન પઠાણ રહે, જમાલપુર અમદાવાદ
5. ફૈઝઅહમદ નસ્સરૂદિન ચિસ્તી, અમદાવાદ
6 ઝીશાન સિરાજ મોતીવાલા, મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર
7. સલમાનખાન હબીબખાન પઠાણ, જમાલપુર અમદાવાદ
8. લવપ્રીત દર્શનસિંહ મઢારુ, કરનાલ હરીયાણા
9. ગુલામ સાદિક ઇબાદુલ્લા અંસારી, જુહાપુરા, અમદાવાદ
ડર્ટી ક્રિપ્ટોને USDTમાં કન્વર્ટ કરાતું
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સના એસપી રાજદીપસિંહ ઝાલાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, આતંકવાદી ફંડિંગ નેટવર્ક, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્ક અને ડાર્ક વેબ સાથે જોડાયેલા રૂ. ૨૨૬ કરોડથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી ડર્ટી ક્રિપ્ટોને USDTમાં કન્વર્ટ કરતી ટોળકીના ૯ આરોપીઓની ધરપકડ કરતી સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સ ટીમ દ્વારા ઝડપી પાડ્યા છે. આ નેટવર્ક યુનાઇટેડ કિંગડમમાં 2023થી ચાલી રહેલા ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ સાથે પણ સંકળાયેલું છે.
ક્યા ક્યા ટ્રાન્સફર થયું હતું
તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે આરોપીઓ ડાર્ક વેબના ARTEMISLAB.CC નામના નાર્કોટિક્સ વેબસાઈટ મારફતે ગેરકાયદેસર ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હતા. અમદાવાદના રહેવાસી મોહસિન સદીક મોલાનીના ક્રિપ્ટો વોલેટથી આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું કનેક્શન મળ્યું હતું. વધુ તપાસમાં દેશભરના 9 શંકાસ્પદ યુઝર્સ સાથે આ નેટવર્ક સંકળાયેલું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. યુએસ ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ દ્વારા બ્લેકલિસ્ટેડ સંસ્થાઓ જેમ કે યમનના અંસાર અલાહ ઈરાનના, IRGC-QF રશિયાની 'ગરાન્ટેક્સ એક્સચેન્જ અને ઈલાન શોર ક્લસ્ટરથી પણ ફંડ ટ્રાન્સફર થયા હતા.
કેવી રીતે ખેલાતો હતો ક્રિપ્ટો કરન્સીનો ખેલ
તપાસમા મોટો ખુલાસો થયો છે કે મોહંમદઝુબેર મોહંમદહુસેન પોપટિયાનું વોલેટ ઇઝરાયલના NBCTF (National Bureau for Counter Terror Financing) દ્વારા વર્ષ 2025 ફ્રીઝ કરાયેલા વોલેટ છે, જે 'હમાસ' (Hamas) આતંકી સંગઠન સાથે સંકળાયેલ Dubai Company for Exchange' સાથે સીધા વ્યવહારો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત, આ નેટવર્કના યુઝર્સના વોલેટ્સમાં અમેરિકાના OFAC (Office of Foreign Assets Control) દ્વારા પ્રતિબંધિત સંસ્થાઓ જેવી કે યમનનું આતંકવાદી જૂથ 'અંસાર અલ્લાહ' (હુથિ), ઈરાનનું IRGC-QF, રશિયાનું પ્રતિબંધિત એક્સચેન્જ 'Garantex' અને Ilan Shor ની cluster માં જોડાયેલા વોલેટ્સમાંથી ફંડ ટ્રાન્સફર થયેલું જણાઈ આવ્યું. તમામ શખ્સોએ પોતાના જ ક્રીપ્ટો વોલેટથી શંકાસ્પદ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ, ડ્રગ્સ કારોબાર, સ્મગલીગ, ગંભીર સાયબર ક્રાઈમ વગેરે અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં વાપરવામાં આવતું આ નાણાંકીય ખૂબ મોટું ભંડોળ અંદરોઅંદર એકબીજાના વોલેટમાં પણ ટ્રાન્સફર કરતા તથા આ "Dirty Crypto" ક્રિપ્ટો કરન્સીને USDT માં તબદીલ કરી ફંડ અલગ અલગ માધ્યમોથી આ આતંકી સંગઠનો તથા આતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ નેટવર્કને પ્રાપ્ત થાય તે રીતે ગુન્હો આચરતા હતા.
હમાસ સુધી કેવી રીતે પહોંચતા હતા રૂપિયા
ઈઝરાયલ ખાતેના સીઝ કરાયેલ (HAMAS અને EL KAHIRA થી જોડાયેલ વૉલેટો) અને OFAC દ્વારા જાહેર કરાયેલ (HOUTHI@ ANSARALLA વિગેરે) શંકાસ્પદ આતંકી નેટવર્કના ટેરર ફંડિંગ નેટવર્ક ઉપરાંત આ ગેંગ દ્વારા બ્રિટન ખાતે મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો કારોબાર 2023 થી આજ દિન કરાયો હોવાનો ખુલાસો આરોપી મોહસીન મોલાણીએ કર્યો. મોહસીન મોલાણી ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અને ઓનલાઈન અન્ય માધ્યમોથી બ્રિટન માટેના ડ્રગ્સના ઓર્ડર લેતો હતો અને તે ઓર્ડરની વિગતો દુબઈથી નેટવર્ક ચલાવતા મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટીયાને મોકલતો અને આ ઝુબેર પોતાના બ્રિટન ખાતેના નેટવર્કથી આ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો અને અન્ય મોહસીન મોલાણી અન્ય એક ઈસમ સલમાન ગુલામઅલી અન્સારીને પણ આ રીતે ડ્રગ્સના ઓર્ડર આપતો હતો. સલમાન ગુલામઅલી અન્સારી ઑક્ટો-2024થી બ્રિટન ખાતે ડ્રગ્સ કારોબાર અને મની લોન્ડરિંગનો ગુનો સાબિત થતા 6 વર્ષની કેદની સજા હેઠળ બ્રિટનની જેલમાં છે (હાલમાં જેલમાં બેઠા બેઠા પણ ડ્રગ્સ નેટવર્ક ચલાવતો હોવાના પુરાવા મોહસીન મોલાણી પાસે થી પ્રાપ્ત થયા છે.
તમામ આરોપીઓના એકાઉન્ટમાં મળીને કુલ US $ 23,962,383 ના તોતિંગ વ્યવહારો થયા
ઉલ્લેખનીય છે ટેરર ફાયનાન્સ નેટવર્ક, મોનેરો ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં સલમાન અન્સારી અને મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટીયા મુખ્ય સૂત્રધાર છે તેઓ મારફતે જ આ બધુ ફડ અત્રેના વોલેટોમાં આવતું હતું અને તેઓ આગડિયા કે હવાલા મારફતે પૈસા મેળવી લેતા જે નાણા આરોપી મોહસીન મોલાણી આંગડિયામાંથી મેળવી આ કામે ધરપકડ કરેલ આરોપી ગુલામ સાદિક ઇબાદુલ્લા અન્સારી જે સલમાનના પિતા થાય છે તેને પહોચાડતો હતો. આમ, ડ્રગ્સ અને ટેરર ફંડિંગ ના તાર સીધા એક બીજા સાથે અને આ સમગ્ર ટોળકી સાથે જોડાયેલ મુખ્ય આરોપીઓ અને તેઓના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં થયેલા કુલ નાણાકીય વ્યવહારો: ૧. મોહસીન સદીક મોલાણી (અમદાવાદ) કુલ વ્યવહારો US $ 670,549, ૨. મોહંમદઝુબેર મોહમદહુસેન પોપટિયા (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 4,879,387, ૩. ઝીશાન સિરાજ મોતીવાલા (મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર): કુલ વ્યવહારો US $ 2,355,393. ૪. ચિસ્તી ફૈઝઅહમદ નસ્સરુદ્દિન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US$ 1,944,360. ૫. શાહયાસરખાન શાહનઝરખાન પઠાણ (અમદાવાદ) કુલ વ્યવહારો US $951,150. ૬. નાવેદ અયુબખાન પઠાણ (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US$3,833,461. ૭. લવપ્રીત દર્શનસિંહ (કરનાલ, હરિયાણા): કુલ વ્યવહારો US $ 598,768. ૮. પઠાણ એજાઝ અસલમખાન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US$ 1,143,677. ૯. મોહમ્મદઝૈદ અબ્દુલકાદરભાઈ સિદ્દી (અમદાવાદ): ફુલ વ્યવહારો US $ 7,520,534. ૧૦, તળાજા (ભાવનગર) ના ક્રિપ્ટો વોલેટ: કુલ વ્યવહારો US$ 65,101.
આમ, તમામ આરોપીઓના એકાઉન્ટમાં મળીને કુલ US $ 23,962,383 ના તોતિંગ વ્યવહારો થયા છે, જેની હાલની કિંમત અંદાજિત રૂ. 226,54,03,688 (૨૨૬.૫૪ કરોડ) થાય છે.
સાયબર ક્રાઈમ સાથે જોડાણ:
આ આરોપીઓના Binance Account સાથે સંકળાયેલ P2P બેન્ક એકાઉન્ટો અંગે NCCRP પોર્ટલ પરથી કુલ 935 ફરિયાદોમાં ખોટી ઓળખ આપીને છેતરપિંડીથી થતાં અલગ અલગ સાયબર ક્રાઇમના પૈસા પણ અલગ અલગ લેયરમાં મેળવ્યાં છે.
આરોપીઓ પર કયા કયા ગુના દાખલ કરાયો
આરોપીઓ વિરુદ્ધ સંગઠિત ટોળકી બનાવી, કાવતરું રચીને આતકવાદી પ્રવૃત્તિને આર્થિક ચેનલમાં મદદ કરવા અને મિત્ર દેશની સલામતી વિરુદ્ધ કામ કરવા બદલ ભારતીય ન્યાય સહિતા 2023 ની કલમ 111(2)(B), 153, 61 અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2008 ની કલમ 66(C) તથા 66(D) મુજબ ધોરણસરની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
પોલીસની જાહેર જનતાને અપીલ
આ સાથે જ ગુજરાત પોલીસે જાહેર જનતાને અપીલ કરતી કેટલીક માહિતી આપી છે, અને આ પ્રકારના ગુનાઓનો ભાગ ન બનવાની સલાહ આપી છે.
બેન્ક એકાઉન્ટ ભાડે ન આપો: થોડા કમિશન કે લાલચમાં આવીને અજાણી વ્યક્તિઓને તમારું બેન્ક એકાઉન્ટ વાપરવા ન આપો કે તેમાં લેવડ-દેવડ ન કરો. આવા ભાડે આપેલા (Mule) એકાઉન્ટનો દુરઉપયોગ ડ્રગ્સ, સાયબર ફ્રોડ કે આતંકવાદી ફંડિંગ જેવા ગંભીર અને દેશવિરોધી ગુનાઓમાં થઈ શકે છે, જેમાં એકાઉન્ટ ધારક પણ કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.
અજાણ્યા ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારોથી બચો: ક્રિપ્ટોકરન્સીના P2P (Peer-to-Peer) પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેડિંગ કરતી વખતે અજાણ્યા અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પાસેથી ફંડ સ્વીકારવાનું ટાળો. આ ફંડ વિદેશી આતંકી સંગઠનો કે મની લોન્ડરિંગનું હોઈ શકે છે.
લોભામણી સ્કીમથી સાવધાન: ટેલિગ્રામ, વોટ્સએપ કે અન્ય સોશિયલ મીડિયા મારફતે અજાણ્યા લોકો દ્વારા આપવામાં આવતી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઊંચા વળતરની લાલચ કે ગેમિંગ એપ્લિકેશન્સથી દૂર રહો.
ડાર્કવેબથી દૂર રહો: ડાર્કવેબ (Darkweb) પરથી કોઈપણ ગેરકાયદેસર વસ્તુઓ જેવી કે ડ્રગ્સ કે પ્રતિબંધિત દવાઓની ખરીદી કરવી એ ગંભીર ગુનો છે, તેની પાછળ વપરાતું નાણું દેશ વિરોધી તત્વોના હાથમાં જતું હોય છે.
તાત્કાલિક ફરિયાદ કરો: જો તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સાયબર ફ્રોડ થાય કે બેન્ક/ક્રિપ્ટો વોલેટમાં કોઈ અજાણ્યો શંકાસ્પદ વ્યવહાર જણાઈ આવે, તો તાત્કાલિક ભારત સરકારની હેલ્પલાઈન નંબર ૧૯૩૦ (1930) પર કૉલ કરો અથવા નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ www.cyberorime.gov.in પર ફરિયાદ નોંધાવો. (ગોલ્ડન અવરમાં જાણ કરવાથી સાપેક્ષમાં ૫૦% વધુ નાણાં હોલ્ડ કરાવી શકાય છે)