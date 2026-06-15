/આક્રોશિત ખેડૂતોનું આજે હલ્લાબોલ, કહ્યું- અમારી મંજૂરી વગર જમીનોમાં ઘૂસી જાય છે કંપની, આ રેલી સરકારને અલ્ટીમેટમ

(ઈનપુટ દર્શલ રાવલ, અર્પણ કાયદાવાલા, અમદાવાદ): ખાનગી વીજ કંપનીઓની કથિત દાદાગીરી સામે ખેડૂતોમાં ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને પગલે આજે રાજ્યના ખેડૂતોનું ગાંધીનગર સુધી ટ્રેક્ટર રેલી યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોના ખેતરોમાં વીજ કંપનીઓ હાઈટેન્શન લાઈનો નાખી રહી છે. જેને કારણે ખેડૂતો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન
ખેડૂતોના પ્રશ્નોને પગલે આજે ગુજરાત કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ લડતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતભરમાથી ખેડૂતો ગાંધીનગર જવા નીકળ્યા છે. વિરમગામ હાઇવે પર ટ્રેક્ટર સાથે ખેડૂતો એકઠા થઇ અમદાવાદ થઈ ગાંધીનગર કુચ કરી રહ્યા છે.. વિરમગામ હાઇવે પર ટ્રેક્ટર સાથે ખેડૂતો એકઠા થઇ અમદાવાદ થઈ ગાંધીનગર જવા નીકળ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે પોલીસ દ્વારા રેલીને ઓગણજ સુધીની જ મંજૂરી મળેલી છે. તે બાદ રેલી ગાંધીનગર તરફ આગળ કૂચ કરશે તો ઘર્ષણ સર્જાઈ શકે છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તેમણે રેલી વિશે કોઈ મંજૂરી માંગેલી નથી.
ખાનગી કંપનીઓની દાદાગીરી સામે વિરોધ
રાજ્યના ખેડૂતો ખાનગી કંપનીઓની દાદાગીરી સામે વિરોધ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અમે વિકાસની સાથે છીએ પરંતુ અમને યોગ્ય વળતર મળતું નથી. અમારી મંજૂરી વગર અમારી જમીનોમાં કંપની ઘૂસી જાય છે. ખેડૂતોનો એવો પણ આક્ષેપ છે કે પોલીસ સાથે રાખીને ખેડૂતોને ડરાવવામાં આવે છે.
સરકારને અલ્ટીમેટમ
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ રેલી સરકાર માટે એક અલ્ટીમેટમ છે કે હજુ પણ ખેડૂતોની વાત સાંભળો. ખેડૂત આગેવાનોએ કહ્યું કે અમે કોઈ કાયદો વ્યવસ્થા બગડવાના પક્ષમાં નથી. અમે કોઈ મંજૂરી માંગી નથી, પણ સરકારને જાણ કરી છે. આ ટ્રેક્ટર રેલી વિરમગામથી નીકળી શાંતિપુરા સર્કલ થઈ ઓગણજ સભાના સ્થળે જશે. ત્યારબાદ રેલી ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરી શકે છે.
ગુજરાતના ખેડૂતોનો ગાંધીનગર હલ્લાબોલ: હેવી વીજપોલના વળતર અને MSPની માંગ સાથે ટ્રેક્ટર રેલી ઓગણજ જવા રવાના#KhedutAandolan #TractorRally #GujaratNews #BreakingNews #Zee24Kalak pic.twitter.com/q9QdObBkXi
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 15, 2026
દ.ગુજરાતમાં આગેવાનોને અટકમાં લેવાયા
પાવરગ્રીડ જમીન માપણી મામલે રાજ્યના ખેડૂતોએ હાલ મોરચો માંડ્યો છે. દ.ગુજરાતમાંથી પણ મોટા પાયે ખેડૂતો ટ્રેક્ટરો લઈને ગાંધીનગર ખાતે મળનારી ખેડૂત અધિકારયાત્રામાં જોડાવવા જઈ રહ્યા હતા ત્યાં જ ગઈ કાલે એટલે કે રવિવારે અંકલેશ્વરમાં પોલીસે ખેડૂતોને અટકમાં લીધા હતા. જેને પગલે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા. બાદમાં જો કે પોલીસે બે કલાકમાં છોડી મૂક્યા હતા.
ખેડૂતોના હાલ બેહાલ
ગુજરાતના ખેડૂતો માત્ર પાવર ગ્રીડ મુદ્દે થઈ રહેલા અન્યાય મુદ્દે જ નહીં પરંતુ પાક સંબંધિત, પશુ પાલકોના ભાવ વધારા, જમીન માપણી, નકલી બિયારણ, ખાતરના વધતા ભાવ વગેરે અનેક પ્રશ્નોથી હેરાન પરેશાન છે. જેને લઈને આ ખેડૂત અધિકાર યાત્રા થઈ રહી છે. અટકમાં લેવાયેલા ખેડૂત અગ્રણીઓને છોડી મૂકવામાં આવતા બાદમાં ટ્રેક્ટર રેલી નડીયાદ તરફ આગળ વધી હતી. આજે દ.ગુજરાતમાંથી 200 જેટલી મોટરોનો કાફલો પણ આ રેલીમાં ભાગ લેશે. મોટા પાયે ખેડૂતોને પોતાના હક માટે જોડાવવાનું ખેડૂત નેતાઓએ આહ્વાન પણ કરેલું છે.
મોરબી, સુરેન્દ્રનગરથી પણ ખેડૂતો ટ્રેક્ટર સાથે રવાના
રિપોર્ટ્સ મુજબ મોરબી જિલ્લામાંથી પણ રવિવારે સવારે 400થી વધુ ટ્રેક્ટરો સાથે ખેડૂતો રવાના થયા હતા. મોરબી તાલુકાના જેતપર ગામમાં વીજકંપની દ્વારા બળજબરી આચરીને પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે નિર્દોષ ખેડૂતોની સાથે સાથે બાળકો અને મહિલાઓ ઉપર પણ લાઠી વરસાવતા હવે અન્યાય સામે મોરચો માંડવા ખેડૂતો ગાંધીનગર કૂચ કરી રહ્યા છે.
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