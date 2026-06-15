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આક્રોશિત ખેડૂતોનું આજે હલ્લાબોલ, કહ્યું- અમારી મંજૂરી વગર જમીનોમાં ઘૂસી જાય છે કંપની, આ રેલી સરકારને અલ્ટીમેટમ

Gujarat Farmers News: ખાનગી વીજકંપનીઓની કથિત દાદાગીરી સામે હવે સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતોએ મોરચો માંડ્યો છે અને આજે ગાંધીનગરમાં ભેગા થવાના છે. એવો આરોપ છે કે વીજ કંપનીઓ ખેડૂતોના ખેતરમાં યોગ્ય વળતર ચૂકવ્યા વગર જ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્રને સાથે લઈને હેવી વીજલાઈનના થાંભલા નાખી રહી છે. જેના વિરોધમાં મોરબીના જેતપુર ગામે ચાલી રહેલું આંદોલન હવે રાજ્યમાં પ્રસર્યું છે. જેને પગલે આજે ખેડૂતોએ આ રેલી યોજી છે. જાણો વિગતો 
 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:07 AM IST
આક્રોશિત ખેડૂતોનું આજે હલ્લાબોલ, કહ્યું- અમારી મંજૂરી વગર જમીનોમાં ઘૂસી જાય છે કંપની, આ રેલી સરકારને અલ્ટીમેટમ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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