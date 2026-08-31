Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ગુજરાત સરકારના આ મંત્રીઓના સોશિયલ મીડિયામાં ટપોટપ ફોલોઅર્સ ઘટ્યા, જાણો કોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો 

ગુજરાત સરકારના આ મંત્રીઓના સોશિયલ મીડિયામાં ટપોટપ ફોલોઅર્સ ઘટ્યા, જાણો કોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો 

ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે અને હવે આવતા વર્ષે પણ વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ભાજપના ટોપના નેતાઓની સોશયિલ મીડિયા પર શું લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો  થઈ રહ્યો છે? આ સવાલ એટલા માટે ઉઠી રહ્યો છે કારણ કે હર્ષ સંઘવી, રિવાબા જાડેજા, જીતુ વાઘાણી, જેવા સરકારમાં મંત્રીઓ એવા નેતાઓના સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સમાં ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:19 AM IST
ગુજરાત સરકારના આ મંત્રીઓના સોશિયલ મીડિયામાં ટપોટપ ફોલોઅર્સ ઘટ્યા, જાણો કોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં ફરી વધશે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ? આ કારણે વધી આશંકા, જાણો
2
3
4
5