/ગુજરાત સરકારના આ મંત્રીઓના સોશિયલ મીડિયામાં ટપોટપ ફોલોઅર્સ ઘટ્યા, જાણો કોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો 

હાલ સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે. યુવાઓ ઈન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ, ફેસબુક જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર પોતાના વિચારો અને પ્રતિભાવો તથા વિરોધ ખુલીને વ્યક્ત કરે છે. ત્યારે આવામાં જો તમારા ફોલોઅર્સ વધે તો લોકોનું તમને સમર્થન અને જો ફોલોઅર્સ ઘટે તો ક્યાંક તો અવગણવા જેવું નથી એ માની લેવું જોઈએ? હાલ ભાજપ માટે કપરાં ચઢાણ જોવા મળી રહ્યા છે. એક તો તાજેતરમાં થયેલા નીટ વિરોધ પ્રદર્શનને પગલે ખુલીને યુવાઓનો આક્રોશ સામે આવ્યો અને ધીરે ધીરે તેનો વ્યાપ પણ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ બધા વચ્ચે ભાજપના કેટલાક મોટા માથા કહેવાતા નેતાઓને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલોઅર્સમાં ઘટાડાનો પણ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગુજરાતના એવા કયા નેતાઓ છે જેમના ફોલોઅર્સ સોશિયલ મીડિયા પર ઘટ્યા છે તો જાણીને તમે પણ અચંબિત થશો.
સોશિયલ મીડિયાનું વધતું વર્ચસ્વ
પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે ઘરે ઘરે જઈને લોકોને મળવું એટલે વાત પતી ગઈ પરંતુ હવે એવું નથી. હવે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રભાવી હાજરી તમારા સામાજિક વર્ચસ્વમાં વધારો કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે ગુજરાત ભાજપના મોટા માથા ગણાતા નેતાઓની સોશિયલ મીડિયા પર ફેન ફોલોઇંગ ઘટી રહી છે.
કયા નેતાઓના કેટલા ઘટ્યા ફોલોઅર્સ?
મહત્વના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ જેમ કે ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર ગુજરાત સરકારના આ મંત્રીઓના કેટલા ફોલોઅર્સ ઘટ્યા તે જાણીને આશ્યર્ય પામશો.
હર્ષ સંઘવીના 10 એપ્રિલ 2026ના રોજ 12 લાખ જેટલા ફોલોઅર્સ હતા જ્યારે 29 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ તેમના ફોલોઅર્સ 10.40 લાખ થઈ ગયા. એ જ રીતે રિવાબા જાડેજાના ફોલોઅર્સ આ જ સમયગાળામાં 26 લાખ હતા પરંતુ 29 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ 20.60 લાખ થઈ ગયા. અર્જૂન મોઢવાડિયાના 2.17 લાખમાંથી 2.16 લાખ ફોલોઅર્સ થઈ ગયા. જ્યારે જીતુ વાઘાણીના 10 એપ્રિલ 2026ના રોજ 5.67 લાખ હતા તે ઘટીને 29 ઓગસ્ટે 5.66 લાખ ફોલોઅર્સ થઈ ગયા.
આ ઉપરાંત કુંવરજી બાવળીયાના 10 એપ્રિલ 2026ના રોજ 2.77 લાખ ફોલોઅર્સ હતા તે હવે ઘટીને 2.56 લાખ થઈ ગયા. જ્યારે ઈશ્વરસિંહ પટેલના 1.68 લાખ હતા તે ઘટીને 1.46 લખ થઈ ગયા. સંજય મહિડાના 10 એપ્રિલે 71100 પરથી 40000 થઈ ગયા. મનિષા વકીલના 86400 ફોલોઅર્સ હતી તે માત્ર 4 મહિનામાં ઘટીને 70300 થઈ ગયા. જ્યારે કમલેશ પટેલના 8224 હતા તે ઘટીને માત્ર 75 પર આવી ગયા.
(અહીં દર્શાવેલા આંકડા 10 એપ્રિલ 2026થી 29 ઓગસ્ટ 2026ના છે.)
જનતાના પ્રશ્નોની જગ્યાએ રીલબાજી ભારે પડી રહી છે?
માત્ર 4 મહિનામાં જે રીતે ભાજપના ટોપ નેતાઓના ફોલોઅર્સમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે તે પાર્ટી માટે પણ ચિંતાનો પ્રશ્ન બની રહ્યો છે. વર્તમાન ભાજપ સરકારમાં પણ ફફડાટ પેદા થયો છે. અત્યારના સમયમાં સોશિયલ મીડિયામાં પ્રભુત્વ ધરાવતા નેતાઓનો વટ ઓછો ન આંકી શકાય. આંદોલનથી ચર્ચામાં આવેલી Gen-Z પેઢી સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ એક્ટિવ છે. ત્યારે આ ઘટના ફોલોઅર્સ માટે શું સમજવું? શું યુવા પેઢીને આકર્ષવામાં નિષ્ફળતા મળી રહી છે? કે પછી નેતાઓ પાસે પ્રશ્નોના ઉકેલની અપેક્ષા રાખીને બેઠેલી જનતાને નેતાઓની આ ફાંકા ફોજદારી જેવી રીલબાજી માથાનો દુખાવો લાગી રહી છે?
પ્રશ્નોના ઉકેલ માંગે છે જનતા!
હાલ ગુજરાતમાં મોંઘવારી, બેરોજગારી, વીજપોલ, પાણી અને ખેડૂતોના અનેક પ્રશ્નો તથા ક્યાંક એન્ટીઈન્કબન્સી પણ સરકારને પરેશાન કરી રહી છે. ત્યારે જનતાની વચ્ચે જઈને તેમના પ્રશ્નોને ઉકેલવા કરતા હાલ નેતાઓમાં સોશિયલ મીડિયા પર કઈ રીતે પ્રભુત્વ દેખાડવું, ડિજિટલ ક્ષેત્રે કઈ રીતે લોકપ્રિયતા વધે તેના માટે જાણે હોડ જામી છે. જનતા ઈચ્છે છે કે નેતાઓ તેમના પ્રશ્નોને સમજે અને તેના ઉકેલ લાવે પરંતુ તેની જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર રીલબાજી જનતાને જાણે આકરી લાગી રહી છે. આ મુદ્દો સરકાર માટે ખરેખર ચેતવણી રૂપ બની રહ્યો છે. જો સ્થિતિ આમ રહી તો તો આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ તેની અસર જોવા મળી શકે એને લઈને સરકારમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.