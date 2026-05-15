/ગુજરાતમાં હવે અધિકારીઓ માત્ર એક જ સરકારી વાહનનો ઉપયોગ કરી શકશે, વધારાની ગાડીઓ જમા કરાવવાનો નિર્ણય

Gandhinagar News: વૈશ્વિક સ્તરે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ અને સતત વધી રહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને કેબિનેટ બેઠકમાં કેટલાક અત્યંત મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાનની કરકસર અને સંયમ જાળવવાની અપીલને દેશની જનતાએ હૃદયપૂર્વક આવકારી છે, ત્યારે હવે વહીવટી તંત્રમાં પણ મોટા ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે.
અધિકારીઓની ગાડીઓ પર કાપ
સરકારે સરકારી ખર્ચ ઘટાડવા અને ઈંધણની બચત કરવા માટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કેબિનેટમાં લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ જે અધિકારીઓ પાસે એકથી વધુ સરકારી ગાડીઓ છે, તેમની પાસેથી વધારાની ગાડીઓ તાત્કાલિક જમા કરાવવાનો આદેશ અપાયો છે. હવેથી અધિકારીઓ માત્ર એક જ વાહનનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ નિર્ણયનો અમલ કડક રીતે કરવા માટે સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે.
'વર્ક ફ્રોમ હોમ' અંગે મહત્વની જાહેરાત
ઈંધણની ખપત ઘટાડવા અને ઓફિસના સંચાલન ખર્ચને મર્યાદિત કરવા માટે સરકાર ફરી એકવાર 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' (WFH) તરફ વળી રહી છે. જ્યાં પણ શક્ય હશે ત્યાં કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવાની વિચારણા કરવામાં આવી છે. હાલમાં જરૂરિયાત મુજબ આ અંગે નિર્ણય લેવાશે, પરંતુ જો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનશે તો તેનો અમલ વ્યાપક સ્તરે કરવામાં આવશે. જિતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે સમગ્ર વિશ્વ માને છે કે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ જે રીતે વધી રહ્યા છે, તેને જોતા આકરા નિર્ણયો લેવા અનિવાર્ય બન્યા છે."
વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિ પર જિતુ વાઘાણીનું નિવેદન
પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવો અને વર્તમાન સ્થિતિ પર પ્રતિક્રિયા આપતા રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જિતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડના ભાવોમાં અસહ્ય વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ વૈશ્વિક સ્થિતિનો અંત ક્યારે આવશે તેની અત્યારે કોઈને ખબર નથી. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે આટલા લાંબા દિવસો સુધી યુદ્ધ ચાલશે તેવું કોઈએ વિચાર્યું પણ ન હતું. વિશ્વના તમામ દેશો અત્યારે માની રહ્યા છે કે આ પરિસ્થિતિ ગંભીર છે અને તેની સીધી અસર અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે.
વડાપ્રધાન મોદીની અપીલને માન આપીને સામાન્ય જનતા સહયોગ આપી રહી છે, ત્યારે સરકાર પણ પોતાના સ્તરે આર્થિક ભારણ ઘટાડવા માટે સક્રિય થઈ છે.