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  • /ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ન્યાયતંત્રમાં મોટા પાયે બદલી-બઢતી; 67 ડિસ્ટ્રિક્ટ, 63 સિવિલ અને 26 સિનિયર સિવિલ જજની ટ્રાન્સફર, જુઓ લિસ્ટ

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ન્યાયતંત્રમાં મોટા પાયે બદલી-બઢતી; 67 ડિસ્ટ્રિક્ટ, 63 સિવિલ અને 26 સિનિયર સિવિલ જજની ટ્રાન્સફર, જુઓ લિસ્ટ

Gujarat High Court District Judge Transfer List: ન્યાયતંત્રમાં કામગીરીને વધુ ગતિશીલ બનાવવાના હેતુથી ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા તાબાની અદાલતોમાં મોટા પાયે ફેરબદલ કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરની વિવિધ અદાલતોમાં કાર્યરત જજ સાહેબોની મોટા પાયે બદલી અને બઢતી (પ્રમોશન)ના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:15 PM IST
ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ન્યાયતંત્રમાં મોટા પાયે બદલી-બઢતી; 67 ડિસ્ટ્રિક્ટ, 63 સિવિલ અને 26 સિનિયર સિવિલ જજની ટ્રાન્સફર, જુઓ લિસ્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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