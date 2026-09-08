/આસારામને મોટો ઝટકો: 20 દિવસના પેરોલ છતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન અરજી ફગાવી, જેલવાસ રહેશે યથાવત!

ASARAM BAIL REJECTED: દુષ્કર્મ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા આસારામને ગુજરાત હાઇકોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. સ્વાસ્થ્યના કારણો રજૂ કરીને 20 દિવસના હંગામી જામીન મેળવવા માટે કરાયેલી અરજીને હાઇકોર્ટે આ તબક્કે અયોગ્ય ગણાવીને ફગાવી દીધી છે. હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સ્પષ્ટ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ તબક્કે આરોપીને જામીન આપવા યોગ્ય જણાતા નથી, જેથી તેમને કોઈ રાહત આપવામાં આવી નથી.
જોધપુર હાઈકોર્ટના પેરોલને બનાવ્યો હતો આધાર
આસારામના વકીલો દ્વારા પોતાની અરજીના સમર્થનમાં રાજસ્થાનની જોધપુર હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા 20 દિવસના પેરોલનો હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. જોધપુર હાઈકોર્ટે તેને 20 દિવસના પેરોલ મંજૂર કર્યા હતા, જેને આધાર બનાવીને ગુજરાતના કેસમાં પણ હંગામી જામીન અથવા રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
જેલ પ્રશાસનનો વિરોધ અને કોર્ટનો નિર્ણય
જોધપુર હાઈકોર્ટમાંથી 20 દિવસના પેરોલ મંજૂર થયા હોવા છતાં, જેલ પ્રશાસન દ્વારા ગુજરાતમાં નોંધાયેલા ગંભીર કેસોનો હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વિસ્તૃત સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ, હાઈકોર્ટે તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આસારામની હંગામી જામીનની અરજી સત્તાવાર રીતે ફગાવી દીધી છે.