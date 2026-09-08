Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /આસારામને મોટો ઝટકો: 20 દિવસના પેરોલ છતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન અરજી ફગાવી, જેલવાસ રહેશે યથાવત!

આસારામને મોટો ઝટકો: 20 દિવસના પેરોલ છતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન અરજી ફગાવી, જેલવાસ રહેશે યથાવત!

ASARAM BAIL REJECTED: ગુજરાત હાઈકોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં દોષિત ઠરેલા આસુમલ ઉર્ફ આસારામની હંગામી જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે, જેના કારણે તેને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આસારામ દ્વારા સ્વાસ્થ્ય કે અન્ય કારણોસર હંગામી જામીન મેળવવા માટે કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેને ન્યાયાલયે ગ્રાહ્ય રાખી ન હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:23 PM IST
આસારામને મોટો ઝટકો: 20 દિવસના પેરોલ છતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન અરજી ફગાવી, જેલવાસ રહેશે યથાવત!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ, હજુ પણ હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.51 લાખ સસ્તા, જાણ
2
3
4
5