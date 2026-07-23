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  • /આપ MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની સહિત 5 આરોપીઓને હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત: શરતી જામીન મંજૂર, 7 વર્ષની સજા પર સ્ટે

આપ MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની સહિત 5 આરોપીઓને હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત: શરતી જામીન મંજૂર, 7 વર્ષની સજા પર સ્ટે

Narmada News: નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં વનવિભાગના અધિકારીઓ કર્મચારીઓને અપશબ્દો બોલી માર મારવાના કેસમાં આપના ધારાસભ્ય રૂ. ચૈતર વસાવાના પત્ની શકુંતલાબેન વસાવા સહિત પાંચ આરોપીઓને શરતી જામીન આપી દીધા છે. જસ્ટિસ વિમલ કે. વ્યાસે વધુમાં, આ પાંચેય આરોપીઓને ટ્રાયલ કોર્ટે ફટકારેલી સાત વર્ષની સજાને પણ સ્થગિત કરતી મોટી રાહત આપી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:34 AM IST
આપ MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની સહિત 5 આરોપીઓને હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત: શરતી જામીન મંજૂર, 7 વર્ષની સજા પર સ્ટે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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