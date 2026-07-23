/આપ MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની સહિત 5 આરોપીઓને હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત: શરતી જામીન મંજૂર, 7 વર્ષની સજા પર સ્ટે

Narmada News: નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં વનવિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે ઘર્ષણ, અપશબ્દો બોલવા અને માર મારવાના ચર્ચિત કેસમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના પત્ની શકુંતલાબેન વસાવા સહિત પાંચ આરોપીઓને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. જસ્ટિસ વિમલ કે. વ્યાસની બેંચે આ તમામ પાંચ આરોપીઓને શરતી જામીન મંજૂર કર્યા છે. આ સાથે જ, નીચલી કોર્ટ (ટ્રાયલ કોર્ટ) દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સાત વર્ષની જેલની સજા પર પણ હાઈકોર્ટે સ્ટે (સ્થગિતતા) આપ્યો છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટનું મહત્વનું અવલોકન
હાઈકોર્ટે કેસનો અનામત રાખેલો ચુકાદો ખુલ્લી અદાલતમાં જાહેર કરતા નોંધ્યું હતું કે પ્રસ્તુત કેસમાં આ આરોપીઓની કોઈ સીધી ભૂમિકા સામે આવતી નથી. આરોપીઓ દ્વારા ફરિયાદી કે સાક્ષીઓને કોઈ ગંભીર ઈજા પહોંચાડવામાં આવી હોય તેવું જણાતું નથી.
કયા 5 આરોપીઓને જામીન મળ્યા?
હાઈકોર્ટ દ્વારા જે પાંચ લોકોને શરતી જામીન આપવામાં આવ્યા છે, તેમાં નીચે મુજબના નામો સામેલ છે..
1. શકુંતલાબેન ચૈતર વસાવા (MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની)
2. રમેશભાઈ ગીગાભાઈ વસાવા
3. બલીરામ કાળુસીંગ વસાવા
4. મોગરાબેન રમેશભાઈ વસાવા
5. મરીયમબેન ઝવેરભાઈ વસાવા
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ઘટનાની વિગત મુજબ, ઓક્ટોબર-2023 દરમિયાન ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકોની ખેતીની જમીન પરના પાક હટાવવા મુદ્દે વિવાદ સર્જાયો હતો. આ મામલે આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પર આરોપ હતો કે તેમણે વનવિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવ્યા હતા. ત્યાં વાત વણસતાં અધિકારીઓને ધમકાવવાનો અને તેમના પર હુમલો કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો.
આ કેસમાં તાજેતરમાં જ નર્મદા સેશન્સ કોર્ટે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને તેમના પત્ની સહિત કુલ 9 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી 7 વર્ષની સજા ફટકારી હતી. આ ચુકાદા સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાંથી પત્ની સહિત પાંચ આરોપીઓને હાલ શરતી જામીન અને સજા પર સ્ટે મળ્યો છે.