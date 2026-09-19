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ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: લગ્ન પછી પણ ખેડૂત પુત્રીનો જમીન પરનો હક અને દરજ્જો અકબંધ રહેશે

Ahmedabad News: ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહિલાઓના જમીન અને સંપત્તિ અધિકારોના રક્ષણ માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલી પુત્રી લગ્ન પછી પણ પોતાની ખેડૂત તરીકેની ઓળખ અને જમીન પરનો વારસાગત હક ગુમાવતી નથી. રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણા તાલુકાની મહિલાની અરજી પર ચુકાદો આપતા જસ્ટિસ દિવ્યેશ એ. જોષીએ પોરબંદર કલેક્ટરનો 2016નો આદેશ રદ કર્યો હતો અને મહેસૂલી રેકોર્ડમાંથી છેતરપિંડીથી નામ દૂર કરાયું હોય તો પણ મહિલાનો મૂળ દરજ્જો સમાપ્ત થતો નથી તેમ ઠરાવીને 26 મે 1990ની નોંધો પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:46 AM IST
ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: લગ્ન પછી પણ ખેડૂત પુત્રીનો જમીન પરનો હક અને દરજ્જો અકબંધ રહેશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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