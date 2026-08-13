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ઘરમાં પત્તા રમતા લોકો માટે રાહતના સમાચાર: ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કરી પોલીસ ફરિયાદ, કર્યો મહત્વપૂર્ણ હુકમ

Ahmedabad News: શ્રાવણ માસ શરૂ થઈ ગયો છે એટલે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં જુગાર રમવાની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે, પરંતુ અમદાવાદના એક કિસ્સામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ હુકમ કર્યો છે. પોતાના ઘરે કે અંગત જગ્યાએ નફાના હેતુ વગર પત્તા રમવા એ ગુજરાત પ્રિવેન્શન ઓફ ગેમ્બલિંગ એક્ટ હેઠળ ગુનો બનતો નથી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના એક કેસમાં પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી ફરિયાદ રદ કરવાનો આદેશ આપતાં મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST
ઘરમાં પત્તા રમતા લોકો માટે રાહતના સમાચાર: ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કરી પોલીસ ફરિયાદ, કર્યો મહત્વપૂર્ણ હુકમ
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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