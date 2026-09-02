Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /50 વર્ષથી રહેતા ભાડૂઆતો અને કબજેદારોને પણ મળશે વળતર: સરસપુર રોડ પ્રોજેક્ટમાં AMCને હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ

50 વર્ષથી રહેતા ભાડૂઆતો અને કબજેદારોને પણ મળશે વળતર: સરસપુર રોડ પ્રોજેક્ટમાં AMCને હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં રસ્તા પહોળા કરવાના પ્રોજેક્ટ હેઠળ મિલકતો ખાલી કરાવવા અને ડિમોલિશનની નોટિસો અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે 50 વર્ષથી વધુ સમયથી મિલકતમાં રહેતા કે ધંધો કરતા કબજેદારો અને ભાડૂઆતોને પણ નિયમ મુજબ યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:12 AM IST
50 વર્ષથી રહેતા ભાડૂઆતો અને કબજેદારોને પણ મળશે વળતર: સરસપુર રોડ પ્રોજેક્ટમાં AMCને હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અપરા મેહતાની બદસુરતી વાળી વાત પર દર્શન જરીવાલાનો ખુલાસો, કહ્યું અપરા ખોટું બોલી
2
3
4
5