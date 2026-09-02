/50 વર્ષથી રહેતા ભાડૂઆતો અને કબજેદારોને પણ મળશે વળતર: સરસપુર રોડ પ્રોજેક્ટમાં AMCને હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના સરસપુરમાં રોડ વાઈડનિંગ પ્રોજેક્ટ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક ઐતિહાસિક ચુકાદો આપતા AMCને આદેશ કર્યો છે કે ૫૦ વર્ષથી વધુ સમયથી મિલકતમાં રહેતા કે ધંધો કરતા ભાડૂઆતો અને કબજેદારોને પણ યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર સરકારી રેકોર્ડમાં મૂળ માલિકનું નામ હોવાથી કે ભાડા કરારના સત્તાવાર પુરાવાના અભાવે આવા સામાન્ય ભાડૂઆતોને વળતરથી વંચિત રાખીને તેમને બેઘર કરી શકાય નહીં.
AMCની દલીલો ફગાવતા હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે કોર્પોરેશને મિલકતના મૂળ માલિક અને ભાડૂઆતો એમ બંને પક્ષોને પૂરતી તક આપીને સાંભળવા જોઈએ અને વાસ્તવિક સ્થિતિની યોગ્ય તપાસ કર્યા બાદ જ નિયમ અનુસાર વળતરની રકમની ચૂકવણી કરવી જોઈએ.
ગુજરાત હાઈકોર્ટનું મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન
ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ કેસમાં નોંધ્યું છે કે માત્ર સરકારી રેકોર્ડ પર મૂળ માલિકનું નામ ચાલુ હોય તેના આધારે લાંબા સમયથી રહેતા ભાડૂઆતો સાથે અન્યાય કરી શકાય નહીં. અરજદારો પાસે કદાચ ભાડા કરારના નક્કર પુરાવા ન હોય, તો પણ માત્ર તે કારણસર તેમને વળતરથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. AMCએ અરજદારો (ભાડૂઆતો) અને મિલકતના મૂળ માલિક એમ બંને પક્ષોને સાંભળવાની પૂરતી તક આપવી પડશે. વળતરના નાણાં વિતરિત કરતા પહેલા કોર્પોરેશને પ્રભાવિત મિલકતોના કબજેદારોની વાસ્તવિક સ્થિતિની યોગ્ય તપાસ કરવી ફરજિયાત છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા
સરસપુર વિસ્તારમાં રોડ વાઈડનિંગ માટે અપાતી નોટિસોથી પરેશાન થઈને કેટલાક સ્થાનિક રહેવાસીઓએ હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. અરજદારોએ રજૂઆત કરી હતી કે તેઓ સામાન્ય ભાડૂઆતો છે અને છેલ્લા 50 વર્ષથી વધુ સમયથી આ જગ્યા પર વસવાટ કરવાની સાથે પોતાનો વ્યવસાય પણ ચલાવે છે. તેઓએ ભય વ્યક્ત કર્યો હતો કે અચાનક ડિમોલિશનની કાર્યવાહીથી તેમની આજીવિકા છીનવાઈ જશે અને કોઈપણ પ્રકારના વળતર વિના તેઓ બેઘર બની જશે. સામે પક્ષે, AMCએ પોતાની કાર્યવાહીના બચાવમાં દલીલ કરી હતી કે અરજદારો માત્ર મિલકતના કબજેદાર છે, કાયદેસરના માલિકો નથી. કોર્પોરેશને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ માત્ર એવા જ લોકોને વળતર ચૂકવવા તૈયાર છે જેમનું નામ સત્તાવાર રેકોર્ડમાં મૂળ માલિક તરીકે નોંધાયેલું છે.
જોકે, હાઈકોર્ટે AMCની આ દલીલને અમાન્ય રાખીને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે દાયકાઓથી મિલકતનો કબજો ધરાવતા પરિવારોને પણ વળતર મેળવવાનો હક છે. આ ચુકાદાથી વિકાસના પ્રોજેક્ટ્સને કારણે વિસ્થાપિત થતા વર્ષો જૂના ભાડૂઆતોને મોટી રાહત મળી છે અને તેમના અધિકારોનું રક્ષણ થયું છે.