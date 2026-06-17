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ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાનો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો હુકમ રદબાતલ

Ahmedabad News: ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. ખેડૂતોને સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાની મંજૂરીનો હુકમ હાઈકોર્ટે રદબાતલ ગણાવી દીધો છે. બીજી તરફ વીજ કંપની તરફથી ખેડૂતોને વીજ લાઈન નાંખવાની પ્રક્રિયા અંગે કોઇ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યા નહોતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:48 AM IST
ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાનો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો હુકમ રદબાતલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાનો જિલ્લા
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