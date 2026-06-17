/ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાનો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો હુકમ રદબાતલ

Ahmedabad News: ગુજરાતભરમાં ખેડૂતોની જમીનમાં તેમની રજૂઆતો સાંભળ્યા વિના જ વીજ કંપનીઓ દ્વારા બારોબાર વીજ લાઈન અને વીજ થાંભલાઓ નાંખવાની મનમાની સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટે લાલ આંખ કરી છે. અમદાવાદ જિલ્લાના કમીયાળા (ક્રમીયાળા) ગામના ખેડૂતોના હિતમાં ચુકાદો આપતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ખેડૂતોની જમીનમાંથી ટ્રાન્સમીશન લાઈન પસાર કરતા પહેલાં તેમને સાંભળવા અનિવાર્ય છે. હાઇકોર્ટે ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળ્યા વિના અમદાવાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેર કરાયેલા વિવાદાસ્પદ હુકમને રદબાતલ ઠેરવ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
અરજદાર રામદેવસિંહ વણાર તથા અન્ય ખેડૂતો દ્વારા હાઈકોર્ટ સમક્ષ કરાયેલી રિટ અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જેટકો (JETCO) કંપની દ્વારા ધોલેરા 'સર' (SIR) એરિયામાં ટ્રાન્સમીશન લાઈન નાંખવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ધોલેરાના કમીયાણા ગામે ખેડૂતોની જમીનમાંથી ગેરકાયદે અને મનમાની રીતે વીજલાઇન નાંખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાતાં ખેડૂતોની કિંમતી જમીન અને ઊભા પાકને ગંભીર નુકસાન થવાની દહેશત ઊભી થઈ હતી.
ખેડૂતોનો મુખ્ય આક્ષેપ હતો કે વીજ કંપની દ્વારા તેઓને વીજ લાઈન નાંખવાની પ્રક્રિયા અંગેના કોઈ સંબંધિત દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવ્યા નહોતા. ખેડૂતોને પોતાના પક્ષ રજૂ કરવાની કે સુનાવણીની કોઈ તક જ આપવામાં આવી નહોતી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે પણ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરીને, ખેડૂતોને સાંભળ્યા વિના જ વીજ કંપનીની તરફેણમાં લાઈન નાંખવાની મંજૂરી આપી દીધી હતી. અદાલતમાં સુનાવણી દરમિયાન આખરે વીજ કંપની તરફથી જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો અરજદાર ખેડૂતોને પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. ખેડૂતોને સાંભળ્યા વિના અને દસ્તાવેજો આપ્યા વિના બારોબાર થતી આ કામગીરી તદ્દન અન્યાયી અને અયોગ્ય છે, જેના કારણે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો અગાઉનો આદેશ કાયદાકીય રીતે ટકી શકે તેમ નહોતો.
જસ્ટિસ નિર્ઝર એસ. દેસાઈનો મહત્વનો આદેશ
ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ નિર્ઝર એસ. દેસાઈએ આ સમગ્ર મેટર અમદાવાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને 'રિમાન્ડ બેક' (પરત) કરી છે અને ખેડૂતોના વાંધાઓને ધ્યાને લઈ નવેસરથી કાયદેસરની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા આદેશ કર્યો છે. બીજી તરફ, વીજ કંપનીએ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે ચોમાસું શરૂ થવાના કારણે જો કામગીરીમાં વિલંબ થશે, તો ખેતરોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે અને કામ અટકી શકે છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને હાઇકોર્ટે સમયસર ન્યાય અને કામગીરી બંને જળવાય તે માટે એક ચુસ્ત ટાઇમલાઇન (સમયમર્યાદા) નક્કી કરી આપી છે:
નોંધનીય છે કે હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે અરજદાર પક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા તમામ કાનૂની મુદ્દાઓ અને વાંધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ નવો આદેશ પસાર કરવાનો રહેશે. હાઇકોર્ટના આ વલણથી સમગ્ર ગુજરાતના એવા ખેડૂતોમાં આશાનું કિરણ જાગ્યું છે જેઓ વીજ કંપનીઓની આવી જોહુકમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 15મી જૂનથી સુનાવણી શરૂ કરશે અને જરૂર પડયે દૈનિક ધોરણે કાર્યવાહી હાથ ધરશે. કોઈપણ સંજોગોમાં સુનાવણી 19મી જૂન સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે અને અંતિમ આદેશ તા.23મી જૂન સુધીમાં આપવાનો રહેશે.