/પ્રૌઢ દંપતી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોવા છતાં IVFની મંજૂરી,પુત્ર વિયોગ સહન કરતા દંપતીની આશા જીવંત રાખી!

Ahmedabad News: તાજેતરમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે કાયદાકીય વયમર્યાદાના નિયમો હોવા છતાં એક શોકગ્રસ્ત વૃદ્ધ દંપતીને આઈવીએફ (IVF) સારવાર કરાવવાની મંજૂરી આપી છે. પોતાના 25 વર્ષીય પુત્રના અકાળ અવસાન બાદ આ દંપતીએ દુઃખમાંથી બહાર આવવા માટે ફરીથી પેરેન્ટ્સ બનવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો હતો. અગાઉ પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાના કારણે મહેસાણાની એક એઆરટી (ART) ક્લિનિકે નિયમ મુજબ તેમનો કેસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરંતુ હાઇકોર્ટે આ કેસમાં સંવેદનશીલતાપૂર્વક નોંધ્યું કે પત્ની ભલે 50 વર્ષની વય વટાવી ચૂકી હોય, પણ 54 વર્ષીય પતિની ઉંમર કાયદાકીય પાત્રતાના માપદંડમાં આવે છે. કોર્ટે કેસ-ટુ-કેસ ધોરણે મૂલ્યાંકન કરીને આપેલો આ ચુકાદો પુત્ર વિયોગ સહન કરી રહેલા દંપતીના જીવનમાં એક નવી આશા લઈને આવ્યો છે.
આ ઘટના પાછળની કહાની અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે. આ દંપતીએ તાજેતરમાં જ તેમના 25 વર્ષીય જુવાનજોધ પુત્રનું અકાળ અવસાન જોયું હતું. પોતાના ઉછેરીને મોટો કરેલા એકમાત્ર સંતાનને આકસ્મિક રીતે ગુમાવ્યા બાદ આ માતા-પિતા ગહેરા આઘાત અને શોકમાં સરી પડ્યા હતા. પોતાના જીવનમાં વ્યાપી ગયેલા આ શૂન્યાવકાશ અને દુઃખમાંથી બહાર આવવા માટે તેમણે ફરીથી પેરેન્ટ્સ બનવાનો એક અત્યંત સાહસિક અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો. તેઓની તીવ્ર ઈચ્છા હતી કે તેમના સૂના આંગણામાં ફરીથી બાળકનો કિલકિલાટ ગુંજે, જે તેમના જીવનના બાકીના વર્ષોનો સહારો બની શકે.
પોતાનું આ સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે દંપતી મહેસાણાની એક એઆરટી (ART-આસિસ્ટન્ટ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી) ક્લિનિક ખાતે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ કાયદાકીય નિયમો તેમના માર્ગમાં દીવાલ બનીને ઊભા રહી ગયા. ભારતમાં એઆરટી કાયદા અંતર્ગત મહિલાઓ માટે આઈવીએફ સારવારની મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ અને પુરુષો માટે 55 વર્ષ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાના કારણે ક્લિનિકે નિયમોને આધીન રહીને આ કેસ સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો. આ નિરાશાજનક સ્થિતિ વચ્ચે દંપતીએ હાઇકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા અને ન્યાયની ગુહાર લગાવી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે કાયદાના માત્ર કઠોર અર્થઘટન કરતાં માનવીય સંવેદનાઓ અને દંપતીના માનસિક આઘાતને વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યું. અદાલતે પોતાના વિશેષ ચુકાદામાં નોંધ્યું કે ભલે પત્ની કાયદાકીય રીતે 50 વર્ષની વય વટાવી ચૂકી હોય, પરંતુ પતિની ઉંમર અત્યારે 54 વર્ષ છે. કાયદા મુજબ પુરુષો માટેની 55 વર્ષની મર્યાદાની અંદર પતિની ઉંમર આવતી હોવાથી, તેઓ કાયદાકીય પાત્રતાના માપદંડમાં સ્પષ્ટપણે સ્થાન પામે છે.
ન્યાયમૂર્તિઓએ આ મામલાને માત્ર સામાન્ય કાનૂની દૃષ્ટિકોણથી ન જોતાં, તેનું કેસ-ટુ-કેસ ધોરણે ઝીણવટભર્યું મૂલ્યાંકન કર્યું અને અંતે દંપતીની તરફેણમાં એક માનવતાવાદી ચૂકાદો સંભળાવ્યો. પુત્ર વિયોગનું અસહ્ય દુઃખ સહન કરી રહેલા આ દંપતીમાં હાઇકોર્ટના આ નિર્ણયથી એક નવી ઊર્જા અને આશાનો સંચાર થયો છે. આ ચુકાદો સાબિત કરે છે કે ક્યારેક વ્યવસ્થામાં કાયદાની સાથે સાથે દયા અને માનવતા પણ એટલું જ મહત્વ ધરાવે છે.