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પ્રૌઢ દંપતી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોવા છતાં IVFની મંજૂરી,પુત્ર વિયોગ સહન કરતા દંપતીની આશા જીવંત રાખી!

Ahmedabad News: જીવન ક્યારેક એવી કઠોર કસોટી કરે છે કે જેમાંથી બહાર આવવા માટે માણસને કોઈ આશાના કિરણની સખત જરૂર પડે છે. તાજેતરમાં જ ગુજરાત હાઈકોર્ટે કાયદાકીય વયમર્યાદાના કડક નિયમો હોવા છતાં એક એવો સંવેદનશીલ અને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે, જેણે એક શોકગ્રસ્ત વૃદ્ધ દંપતીના જીવનમાં ફરીથી જીવવાની આશા જગાવી છે. કોર્ટે આ દંપતીને આઈવીએફ (IVF) સારવાર કરાવવાની મંજૂરી આપી છે, જેથી તેઓ જીવનના આ પડાવ પર ફરીથી માતા-પિતા બની શકે અને પોતાના દુઃખને હળવું કરી શકે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:03 AM IST
પ્રૌઢ દંપતી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોવા છતાં IVFની મંજૂરી,પુત્ર વિયોગ સહન કરતા દંપતીની આશા જીવંત રાખી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પ્રૌઢ દંપતી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોવા છતાં IVF
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