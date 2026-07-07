/અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનું ઐતિહાસિક જજમેન્ટ: વિશેષ અદાલતનો ચુકાદો યથાવત, 38ને ફાંસી અને 11ને જન્મટીપ કાયમ

Ahmedabad 2008 Serial Blast: વર્ષ 2008ના અમદાવાદ સીરીયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં એક ઐતિહાસિક અને મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર વિશેષ અદાલતે જે ગુનેગારોને સજા ફટકારી હતી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. કોર્ટે જઘન્ય અપરાધમાં સંડોવાયેલા 38 આરોપીઓની ફાંસીની સજા યથાવત રાખી છે. આ ઉપરાંત, અન્ય 11 આરોપીઓની જન્મટીપ (આજીવન કેદ) ની સજા પણ કાયમ રાખવામાં આવી છે. આ કડક નિર્ણય ન્યાયતંત્ર દ્વારા સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે લેવાયેલું એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે.
પીડિતો માટે વળતરની જાહેરાત
સજાની સાથે જ હાઇકોર્ટે પીડિતો અને તેમના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દાખવીને વળતર ચૂકવવાનો પણ કડક આદેશ આપ્યો છે. આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર મૃતકોના પરિવારજનોને 10 લાખ નું વળતર આપવામાં આવશે. જ્યારે ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને 1 લાખની સહાય ચૂકવવામાં આવશે. કોર્ટે સરકાર અને સંબંધિત તંત્રને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે આ વળતરની સંપૂર્ણ રકમ આગામી 31 માર્ચ સુધીમાં પીડિતો અને મૃતકોના પરિવારજનોને અચૂક મળી જવી જોઈએ.
ફાંસીની સજાના દોષિતો
આ ચુકાદાના મુખ્ય અંશો
કેસની સંવેદનશીલતાને ધ્યાને લઇ લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ પણ બંધ રખાયું હતુ
ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઈતિહાસમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટ કેસની સુનાવણી રોજેરોજ (ડે ટુ ડે બેઝીઝ પર) લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી ચાલી હતી, આટલો લાંબો સમય ડે ટુ ડે બેઝીઝ પર કોઈ કેસની સુનાવણી ચાલી હોય તેવો આ પ્રથમ કેસ છે. એટલું જ નહીં, આ કેસ બહુ જ સંવેદનશીલ હોઈ હાઇકોર્ટે તેના લાઇવ સ્ટ્રીમીંગ પર પણ પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો હતો, જે પણ એક નોંધનીય બાબત આ કેસમાં હતી.
૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ની એ ગોઝારી સાંજ.....
૨૬ જૂલાઈ ૨૦૦૮ના રોજ શહેરની અસારવા સ્થિત સિવિલ હોસ્પિટલ, મણિનગરની એલ.જી.હોસ્પિટલ સહિતના જુદા જુદા સ્થળોએ બસોમાં, સાયકલમાં, કાર સહિતના સ્થળોએપ્લાન્ટ કરેલા બોંબના શ્રેણીબધ્ધ ધડાકાઓને પગલે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. એકસાથે જુદી જુદી જગ્યાએ આયોજનબધ્ધ રીતે કરાયેલા સીરીયલ બોંબ બ્લાસ્ટમાં ૫દ લોકોના કરૂણ મોત નીપજયા હતા, જયારે ૨૫૦થી વધુને ઇજા પહોંચી હતી.
વર્ષ ૨૦૦૮માં અમદાવાદના ચકચારભર્યા સીરીયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં સ્પેશ્યલ ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટ દ્વારા તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ના રોજ ૩૮ આરોપીઓને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જયારે ૧૧ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ખૂબ જ મહત્વના આ કેસમાં ફાંસીની સજા પામનાર ૩૮ આરોપીઓની દેહાંત દંડની સજા થથાવત્ રાખવા માટે રાજય સરકાર દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કન્ફર્મેશન કેસની અપીલ દાખલ કરાઈ છે. હાઈકોર્ટ ૩૮ આરોપીઓની દેહાંત દંડની સજા કાયમ ના કરે ત્યાં સુધી તેઓને ફાંસી આપી શકાય નહી, તેથી સરકારે કન્ફર્મેશન (ફાંસીની સજા યથાવત્ રાખવા) માટે માંગ કરી છે.
56નાં મોત અને 250થી વધુને ઈજાઓ પહોંચી હતી..
વર્ષ ૨૦૦૮ના અમદાવાદના ચકચારભર્યા સિરીયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં સ્પેશિયલ ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટના જજ અંબાલાલ આર. પટેલ દ્વારા તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ના રોજ ૩૮ આરોપીઓને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જ્યારે ૧૧ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ કેસની વાત કરીએ તો ગત તા. ૨૬-૭-૨૦૦૮ના રોજ શહેરની અસારવા સ્થિત સિવિલ હોસ્પિટલ, મણિનગરની એલ.જી. હોસ્પિટલ સહિતના જુદા જુદા સ્થળોએ બસોમાં, સાયકલમાં, કાર સહિતના સ્થળોએ પ્લાન્ટ કરેલા બોમ્બના શ્રેણીબદ્ધ ધડાકાઓને પગલે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. એકસાથે જુદી જુદી જગ્યાએ આયોજનબદ્ધ રીતે કરાયેલા સિરીયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં ૫૬ લોકોનાં મોત નીપજ્યાં હતાં, જ્યારે ૨૫૦થી વધુને ઇજા પહોંચી હતી.
49 આરોપીઓના બચાવ માટે 100થી વધુ વકીલો રોકાયા
સિરીયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં આવતીકાલે ઐતિહાસિક ચુકાદો જાહેર કરાશે ત્યારે વકીલો-પક્ષકારોથી કોર્ટ રૂમ ખીચોખીચ ભરાઈ જવાની પણ શક્યતા છે. કારણ કે, આ કેસમાં ૪૯ આરોપીઓ હોઈ તેમના બચાવ માટે ૧૦૦થી વધુ વકીલો, જેમાં બોમ્બે હાઇકોર્ટના નિવૃત્ત જજ, મદ્રાસ હાઇકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિ સહિતના કાયદાકીય નિષ્ણાતો, સિનિયર કાઉન્સેલ અને એડવોકેટો સહિત ૧૦૦થી વધુ વકીલોની ફોજ મેદાનમાં ઉતરી હતી, જે પણ આ કેસમાં એક ઐતિહાસિક ઘટના બની રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ઝડપી કેસ ચલાવવાનું કહેતા
૧,૨૩૭ સાક્ષીઓ પડતા મુકાયા બ્લાસ્ટ કેસમાં કુલ ૭૭ આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ હતી, જેમાં તપાસનીશ એજન્સી દ્વારા કુલ ૨,૪૦૦ જેટલા સાક્ષીઓ ચાર્જશીટમાં દર્શાવ્યા હતા.
સિરીયલ બ્લાસ્ટ કેસની સુનાવણી દોઢ વર્ષ સુધી ચાલી
આ કેસની સંવેદનશીલતાને જસ્ટિસ અલ્પેશ વાય. કોગજે અને સમીર જે. દવેની ખંડપીઠે ગયા વર્ષે તા.૪-૩-૨૦૨૫ના રોજ મહત્ત્વના આ કેસની ઝડપી અને અસરકારક સુનાવણી હાથ ધરવાના આશયથી આ મેટર 'પાર્ટ હર્ડ' (કેસની આખરી સુનાવણી ના થાય ત્યાં સુધી આ ખંડપીઠ સમક્ષ સુનાવણી નિર્ધારિત) કરી દીધી હતી અને કન્ફર્મેશન કેસની સુનાવણી રોજેરોજ હાથ ધરવાનું જાહેર કર્યુ હતું. ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઇતિહાસમાં સિરીયલ બ્લાસ્ટ કેસની સુનાવણી રોજેરોજ દોઢ વર્ષ સુધી ચાલી હતી. આટલો લાંબો સમય ડે ટુ ડે બેઝીસ પર કોઈ કેસની સુનાવણી ચાલી હોય તેવો આ પ્રથમ કેસ છે. એટલું જ નહીં, આ કેસ બહુ જ સંવેદનશીલ હોઈ હાઇ કોર્ટે તેના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પર પણ પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો હતો.