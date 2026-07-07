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અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનું ઐતિહાસિક જજમેન્ટ: વિશેષ અદાલતનો ચુકાદો યથાવત, 38ને ફાંસી અને 11ને જન્મટીપ કાયમ

Ahmedabad 2008 Serial Blast: સમગ્ર દેશમાં ખળભળાટ મચાવનાર 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક નિર્ણય સંભળાવતા વિશેષ અદાલત (સ્પેશિયલ કોર્ટ) ના ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો છે. હાઈકોર્ટે ગુનેગારોની સજા બરકરાર રાખવાની સાથે સાથે પીડિત પરિવારો માટે આર્થિક વળતરની પણ સ્પષ્ટ જાહેરાત કરી છે. મૃતકોને 10 લાખનું વળતર આપવા આદેશ કરાયો છે, જ્યારે હાઈકોર્ટમાં કરાયેલી 3 અરજીઓ ફગાવાઈ દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:52 AM IST
અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનું ઐતિહાસિક જજમેન્ટ: વિશેષ અદાલતનો ચુકાદો યથાવત, 38ને ફાંસી અને 11ને જન્મટીપ કાયમ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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