/હવે મધ્યમાં જામ્યો માહોલ! સામાન્ય વરસાદમાં જ ફરી ગુજરાત પાણી-પાણી! 76 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં જળબંબાકાર

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ જામી છે ત્યારે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધામા નાખીને બેઠા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા બપોરના 1 વાગ્યા સુધી રાજ્યના 30થી વધુ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે સવારના 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં 55 તાલુકામાં સૌથી વધુ મહીસાગરના બાલાસિનોર-ગોધરામાં દોઢ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધ્યો છે.
13 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ તો 18થી વધુ જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ
બપોરના 1 વાગ્યા સુધી રાજ્યના 13 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે અતિભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ઓરેન્જ એલર્ટ વાળા જિલ્લાઓની વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, મહીસાગર, પંચમહાલ, ખેડા અને આણંદ. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને 41 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનના ઝાપટાં સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. યલો એલર્ટ વાળા જિલ્લાઓમાં જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, મોરબી, કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, ભરૂચ, વડોદરા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ સહિતના જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી હળવા વરસાદની આગાહી સાથે યલો એલર્ટ જારી કરાયું છે.
સામાન્ય વરસાદમાં જ અમદાવાદ પાણી-પાણી: એસ.જી. હાઇવે પર ભૂવો પડ્યો
અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારે માત્ર 2 કલાકમાં જ ગાજવીજ સાથે 1 ઇંચ જેટલો ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. પૂર્વ અમદાવાદના કઠવાડા, નિકોલ, ઓઢવ અને હંસપુરામાં વરસાદનું જોર વધારે જોવા મળ્યું હતું. સોલા, એસ.જી. હાઇવે અને નિકોલ જેવા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ જતાં વાહનચાલકોને દિવસે પણ હેડલાઇટ ચાલુ રાખી વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી. સરસપુર, ઓઢવ અને નિકોલના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ હતી.
એસ.જી. હાઇવે પર હાઇકોર્ટ ઓવરબ્રિજ નજીક ભારે વરસાદથી મોટો ભૂવો પડી ગયો હતો, જેને પગલે સાવચેતીના ભાગરૂપે AMC (અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન) દ્વારા તે વિસ્તારને કોર્ડન કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદની સાથે ગાંધીનગર શહેર અને કલોલમાં પણ વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થતાં સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
છેલ્લા 24 કલાક અને સવારના વરસાદના આંકડા
રાજ્યના 134 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ મહીસાગરના ગોધરામાં 2.30 ઇંચ, નવસારીના ખેરગામમાં 1.54 ઇંચ અને અન્ય ચાર તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. મંગળવારે સવારે (6થી 8 વાગ્યા) રાજ્યના 55 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો, જેમાં મહીસાગરના બાલાસિનોર અને ગોધરામાં સૌથી વધુ દોઢ ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: ઓગસ્ટમાં ઝાપટાં, સપ્ટેમ્બરમાં અતિભારે વરસાદ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 13 ઓગસ્ટ સુધીમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં વરસાદનું જોર વધુ રહી શકે છે. 14 ઓગસ્ટ બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સર્જાશે, જેના કારણે 17થી 19 ઓગસ્ટ અને 22-23 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી વરસાદી ઝાપટાંનું પ્રમાણ વધશે. 31 ઓગસ્ટથી 'પૂર્વ ફાલ્ગુની' નક્ષત્ર શરૂ થતાંની સાથે જ વરસાદની શક્યતાઓ પ્રબળ બનશે અને સમગ્ર સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.