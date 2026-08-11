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  • /હવે મધ્યમાં જામ્યો માહોલ! સામાન્ય વરસાદમાં જ ફરી ગુજરાત પાણી-પાણી! 76 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં જળબંબાકાર

હવે 'મધ્ય'માં જામ્યો 'માહોલ'! સામાન્ય વરસાદમાં જ ફરી ગુજરાત પાણી-પાણી! 76 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં જળબંબાકાર

Gujarat Weather Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ઓગસ્ટના પ્રારંભમાં વરસાદ ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલું એક વાવાઝોડું હતું. આ સિસ્ટમ હવે દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ ગઈ છે. આ ફેરફારને કારણે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બનવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે, જેના લીધે રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ફરી વધશે. 10 ઓગસ્ટ અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઝરમર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:02 PM IST
હવે 'મધ્ય'માં જામ્યો 'માહોલ'! સામાન્ય વરસાદમાં જ ફરી ગુજરાત પાણી-પાણી! 76 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં જળબંબાકાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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