/ગઈ વખતે 3 માર્ક્સ માટે રહી ગઈ, આ વખતે પાસ થવાનો અતૂટ વિશ્વાસ: જાણો સુરતની નીતાની પ્રેરણાદાયી કહાની

Gujarat Police: આજે ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક દળની લેખિત પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે. કોન્સ્ટેબલની 12,733 જગ્યાઓ માટે 2,63,435 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. ફિઝિકલ ટેસ્ટ થયાં બાદ ઉમેદવારો લૈખિત પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. રાજ્યના મુખ્ય શહેરો અમદાવાદ, સુરત વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, આણંદ અને, ગાંધીનગર ના 689 પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર પરીક્ષા યોજાઈ.
LRD ની પરીક્ષામાં બાયોમેટ્રિકથી ફેસિયલ રેકગ્નિશન કર્યા બાદ ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યા. અગાઉ પીએસઆઇ માટે 858 જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. દૂર દૂરથી ઉમેદવારો પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર પહોંચતા નજરે પડ્યા. કેટલાક ઉમેદવારો તો ગઈકાલે સાંજ સુધી સેન્ટર નજીક રાતવાસો કર્યો. અમદાવાદમાં સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણથી ઉમેદવારો પહોંચ્યા હતા. નીતા દૂધરેચીયાના માતા-પિતા સુરતથી દીકરીને પરીક્ષા અપાવવા અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા.
નીતા દુધરેચીયા તેના માતા પિતા સાથે સુરતમાં રહે છે. તેના પિતા ઘનશ્યામ દુધરેજીયા હીરા ઘસી ઘરનું ગુજરાન ચલાવે છે જ્યારે માતા ગૃહોણી છે. બંને માતા પિતા દીકરીને લોકરક્ષક દળના યુનિફોર્મમાં જોવા માંગે છે. બંનેની ઈચ્છા છે કે તેમની દીકરી સમાજની સુરક્ષા માટે કામ કરે. એટલા જ માટે નીતાના માતા પિતા પણ તેને સપોર્ટ કરવા માટે સુરતથી અમદાવાદ આવ્યા. નીપાનું આં ત્રીજું અટેમંટ છે. ગઈ પરીક્ષામાં તે ત્રણ માર્ક્સથી રહી ગઈ. તે રોજ સવારે 6 વાગે થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી વાંચે છે. આ વખતે તેને વિશ્વાસ છે કે તે પરીક્ષા પાસ કરી લેશે.